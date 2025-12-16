Bolje po mene, manje ću da se ponižavam: Filip da zeleno svetlo Aniti i Luki, preko njihovog flerta neće da pređe! (VIDEO)

Presekao!

Voditelj Milan Milošević podigao je Anitu Stanojlović u emisiji "Pretres nedelje" kako bi ispričala svoju stranu priče o prekidu neobaveznog odnosa sa Filip Đukićem zbog flerta sa Lukom Vujovićem.

- Anita, zašto te je Filip odjavio i zašto si provela 24 sata u suzama? - pitao je Milan.

- Jer ne želi da bude u ovom priči, tako on kaže. Ja sam rekla da već dve nedelje razmišljam šta je pametno, on je presekao i hvala mu na tome. To je bolje po mene svakako, jer ću manje da se ponižavam. Ja sam sama pristajala na sve to, nije me terao ni na šta, a da li mu je ovo došlo kao kec na 10 ne znam, vidim da već par dana nije dobro - govorila je Anita.

- U pitanju je Luka i to sve ima veću težinu. Ja ne pratim šta rade, niti me zanima, a ne zanima me ni to da komentarišem. Ja da želim priču skakako bih, a baš zato me boli k*rac. Ja se povalčim. Aneli je rekla da je meni neprijatno, malo je permuntovala. anita meni ne smeta, niti njeno ponašanje, niti me zanima sa kim će i šta će. Meni je jedino tu bitam Luka. Neko drugi od muškaraca da je bio u pitanju ne bih reč rekao, ali Luka oma težinu i menja sve. Mene ne zanima, ja Luki verujem i mislim da tu ništa nije bilo. Ja to nisam pratio, ne zanima me i nisam pratio šta pričaju. Meni ne treba izgovor da bih ja nju odjavio, samo sam video u šta to prerasta. Sami su svesni gde su i gde druženje može da dovede. Ona je pobedila zna kako sve funkcioniše, a Luka je ovde drugu sezoni i ne možemo Mića i ja da im napakujemo priču - pričao je Filip.

- Ako si trenutno sa njom u kombinaciji i ona je samo u krevetu, kako to da nisi došao da sedneš ili legneš kod nje u krevet? - pitao je voditelj.

- Pa u kombinaciji smo, a ne u vezi, ja dolazim kad mi se dolazi. Ja da sam hteo nešto drugačije ja bih bio u vezi - rekao je Filip.

- Ja ne verujem Filipu, on da je kombinacija koja je napolju rekao bi mi da je izj*bem, ali znam da je Filipu lepo sa njom - dodao je Luka.

- Ako ti tako misliš onda kršiš kodeks jer se muvaš i flertuješ sa njom - umešala se Matora.

- Ja sam znao da će Filip da kaže ovo, a Anita je rekla da ako bude sa Lukom nije to njen problem, nego od njih dvojice. Anita je rekla da joj se Filip jedan ceo dan nije javio, htela je da prekine odnos, a najviše je o tome razmišljala kad je on završio sa Aneli. Luka dugo godina nije bio tu, drugari su iz detinjstva, ali smo pričali da se tolike godine nisu videli. Videlo se da se Luki sviđa Anita, a Filip se povukao da Luka ne bi imao kočnicu, a povukao se jer ne želi vezu sa njom. Anita nije toliko glupa da ne zna da se kanali sa Filipom. Njih dvoje ako se sviđaju jedno drugome i treba da uđu u vezu, a Filip im je dao zeleno svetlo - pričao je Bora Santana.

- Anita kad je tek ušla i kad je flertovala sa Lukom zašto je Filip posle toga bio sa njom? - pitala je Zorica.

- Njih dvoje su bili u priči dok je on bio sa Aneli, a sad im je problem da pričaju - rekao je Lepi Mića.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić