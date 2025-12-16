Vide da te iskreno volim: Alibaba se pohvalio Maji mestom na pozitivnoj anketi, ona ga opet proziva! (VIDEO)

I tako u krug!
Maja Marinković dobacila je Asminu Durdžiću iz pušionice zbog čega je on odmah doleteo do nje i priznao joj da je iskreno voli, kao i da je zbog toga izglasan na anketi za iskrene takmičare, pa makar i na svoju štetu.
- Pomeri se od mene, kao manijak si - rekla je Maja.
- Sve što sam pričao, bio sam iskren. Zato sam na trećem mestu inače sve lažem - rekao je Alibaba.
- Ti gledaoci koji glasaju za tebe nisu normalni - rekla je Maja.
- Zato što vide da te iskreno volim - rekao je Alibaba.
Autor: N.Panić