ŠOKANTNA PRIZNANJA: Asmin otkrio Aneli da je pokušao da je emotivno osakati, ona odlučila da mu vrati MILO ZA DRAGO: NAMERNO ĆU... (VIDEO)

Napeto!

Aneli Ahmić i Asmin Durdžić rešili su da jedno sa drugim potpuno iskreno porazgovaraju.

- Ja sam želeo da te uništim psihički potpuno, to je istina. Koliko sam puta doživeo da se nekome svesno osvetim u poslu. Znaš i sama kakav sam, kad planiram da se osvetim - kazao je Asmin.

- Ti si mene svesno ponizio? - upitala je Aneli.

- Da, ali znaš i da sam spreman sebe da uništim da bih uništio nekog - kazao je Asmin.

- Ja ću da spojim Maju i Luku sad svesno, jer znam da će te to boleti, da ti se osvetim. Zaljubio si se u Maju - kazala je Aneli.

- Ona mi se dopada, nisam zaljubljen, a Staniju sam voleo. Mene ne može Maja da povredi - rekao je Asmin.

- Ti si baš gad... dovodiš me u situaciju da ti jednog dana ovde svašta uradim. Samo jer si sve ovo uradio namerno - rekla je Aneli.

- Aneli, Luka tebe iskreno voli, voliš i ti njega. Najveći problem tvoj je što vaše probleme sklanjaš pod tepih - rekao je Asmin.

- Volela sam ga, ali ga više ne volim - rekla je Aneli.

