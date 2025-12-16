DOŠLA DA IZVIDI SITUACIJU: Aneli jedva dočekala da upadne u izolaciju, jedan detalj joj probudio sumnju da su Luka i Anita na KORAK do ulaska u vezu! (VIDEO)

Nije joj lako!

Gordana Džehverović stigla je u Belu kuću, kako bi sa ovonedeljnim vođom, Aneli Ahmić obišla imanje i videla koliko su učesnici brinuli o higijeni tokom proteklih nedelju dana.

Aneli je jedva dočekala da dođe do izolacije, kako bi videla kako izgleda prostor u kom borave Luka Vujović i Anita Stanojlović, koji su ovonedeljni potrčci.

Kada je ušla, njoj je veoma zaspetalo to što je videla da su kreveti veoma blizu jedan drugog, što je ona shvatila kao nihovo zbližavanje.

Autor: S.Z.