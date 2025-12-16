AKTUELNO

Zadruga

NEMA DALJE: Luka krenuo da se žali Janjušu na Anelino ponašanje, otkrio šta je sada tražila od njega (VIDEO)

Izvor: PINK.RS, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šokiran!

Marko Janjušević Janjuš je nakon razgovora sa Tošom došao u pušionicu gde mu se Luka Vujović požalio na problem koji ima.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja ne spavam zbog nje, šalje ljude da me proveravaju, šalje Daču, pa dolazi ona i plače kao kaje se što me je poslala u izolaciju - rekao je Luka.

- To radi - upitao je Janjuš.

- Ona je meni došla i pitala me da li je kraj , da li je moguće da je to kraj, pa me pita šta je sa planovima za kuću, pominje bebu. Nije mi jasna, ona njije dobro, govori kako mi Anita brani da komuniciram sa njom - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

