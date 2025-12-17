Postale najbolje drugarice? Sofija i Aneli nikad bliže, nećete verovati šta su sad uradile! (VIDEO)

Kačavendi neće biti dobro!
Sofija Janićijević i Borislav Terzić Terza nagovorili su Aneli Ahmić da se spremi za žurku i da dođe da pije sa njima, što je ona prihvatila, a potom je otišla sa Sofijom do vešeraja kako bi uzela od nje kombinezon.
- Aneli, odmah oblači kombinezon i idemo - rekla je Sofija.
- Ideš s nama u izlazak, ajde - rekao je Terza.
- Teško mi je, ne mogu - dodala je Ahmićeva.
- Nećeš sad da plačeš, nema ni jedan još - rekla je Sofija.
- Šta da obučem? - upitala je Aneli.
- Daću ti ja moj plišani kombinezon - rekla je Sofija.
- Hvala ti puno, loše mi je iskreno - rekla je Aneli.
Autor: N.Panić