Postale najbolje drugarice? Sofija i Aneli nikad bliže, nećete verovati šta su sad uradile! (VIDEO)

Kačavendi neće biti dobro!

Sofija Janićijević i Borislav Terzić Terza nagovorili su Aneli Ahmić da se spremi za žurku i da dođe da pije sa njima, što je ona prihvatila, a potom je otišla sa Sofijom do vešeraja kako bi uzela od nje kombinezon.

- Aneli, odmah oblači kombinezon i idemo - rekla je Sofija.

- Ideš s nama u izlazak, ajde - rekao je Terza.

- Teško mi je, ne mogu - dodala je Ahmićeva.

- Nećeš sad da plačeš, nema ni jedan još - rekla je Sofija.

- Šta da obučem? - upitala je Aneli.

- Daću ti ja moj plišani kombinezon - rekla je Sofija.

- Hvala ti puno, loše mi je iskreno - rekla je Aneli.

Autor: N.Panić