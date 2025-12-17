Sve miriše na ljubomoru! Matora najavila pakao, totalno izgorela na Luku, usledila žestoka pljuvačina (VIDEO)

Au!

Jovana Tomić Matora žestoko je napoljuvala Luku nakon njegovog ljubljenja sa Anitom Stanojlović i sukoba sa Draganom Stojančević.

- Nećeš da ideš i da kažeš Terzi u lice i da im se suprotsaviš, a pričaš ko je kome dobacio. Je*em li ti mamu u pi*ku, sve ću da ih gazim. Koga on voli? On voli Aneli? Ne zna se sinoć ko koga je*e. Ko vas provocira, vi ste dno dna. Mene boli ku*ac za rijaliti za razliku od njih. Ne mogu da shvaztim da takav lik postoji. On glumi ludilo i kao on je top. Ti si ku*ac jedan i majmunčina - rekla je Matora.

Autor: A.Anđić