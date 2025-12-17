AKTUELNO

Zadruga

Sve miriše na ljubomoru! Matora najavila pakao, totalno izgorela na Luku, usledila žestoka pljuvačina (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au!

Jovana Tomić Matora žestoko je napoljuvala Luku nakon njegovog ljubljenja sa Anitom Stanojlović i sukoba sa Draganom Stojančević.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nećeš da ideš i da kažeš Terzi u lice i da im se suprotsaviš, a pričaš ko je kome dobacio. Je*em li ti mamu u pi*ku, sve ću da ih gazim. Koga on voli? On voli Aneli? Ne zna se sinoć ko koga je*e. Ko vas provocira, vi ste dno dna. Mene boli ku*ac za rijaliti za razliku od njih. Ne mogu da shvaztim da takav lik postoji. On glumi ludilo i kao on je top. Ti si ku*ac jedan i majmunčina - rekla je Matora.

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

Autor: A.Anđić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

OBEZBEĐENJE NE ZNA NA KOJU STRANU DA IDE: Miljana nasrnula na Ivana u kazinu, najavila mu pakao (VIDEO)

Zadruga

IZGORELA OD LJUBOMORE! Žestoka svađa Aneli i Luke trese Odabrane, Anita zakuvala čorbu (VIDEO)

Zadruga

Reže rečima! Matora žestoko nagazila Luku, Jovana advokatica zapušila usta svojim neprijateljima: Spustila sam se na nivo rupe bez dna (VIDEO)

Domaći

AHMIĆI SU GA UNIŠTILI: Hana o glasinama da je Nikica nestao! Mina izgorela od ljubomore na Sofiju, tenzija na vrhuncu (VIDEO)

Zadruga

Na stubu srama: Matora zgazila poslednje mrvice Anitinog dostojanstva, Anđelo dolio ulje na vatru (VIDEO)

Zadruga

JEDVA DOČEKALA: Matora likuje zbog sukoba Anite i Anđela, Bora ponovo zapenio na nju (VIDEO)