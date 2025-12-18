NIJE PLAKALA SAMO ZBOG PONIŽENJA: Filip dao svoj sud o Anitinom emotivnom slomu, uveren da je OVO razlog zbog čega ju je posebno zaboleo njihov PREKID! (VIDEO)

Dao svoj sud!

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', voditelj Darko Tanasijević je postavio Aniti Stanojlović.

- Posle Igre istine si plakala zbog Filipa, a nakon toga si rekla Luki da imaš simpatije prema njemu. Kad si iskrena? - glasilo je pitanje.

- Zbog Filipa sam plakala jer sam se osetila poniženo. Smatram da smo trebali sa strane da rešimo neke stvari koje se tiču našeg odnosa. Ja sam htela da prekinem taj odnos, drago mi je jer je on to uradio. Naš odnos je bio osuđen na propast - kazala je Anita.

- Filipe, da li je tebi čudan taj Anitin stav? - upitao je voditelj.

- Meni je sve ovo što Anita priča malo čudno i sumnjivo. Mislim da nije plakala samo zbog tog poniženja. Ne mislim da je plakala zbog mene i jer ima emocije, već jer ima problem ostavljanja - rekao je Filip.

- Bila si emotivna na nominacijama, dok se većina smejala. Kod koga si videla najveću zlobu? - glasilo je pitanje.

- Ivan, Uroš, Milena, Sofija, Santana...svi oni su se smejali i nisu mogli da sakriju zlobu - kazala je Teodora.

Autor: S.Z.