MORA PO NJEGOVOM: Dača prebacio Mini što ga je zapostavila kao prijatelja od kako je sa Viktorom u vezi (VIDEO)

Šok!

Dača Virijević je odlučio da se našali sa svojom drugaricom Minom Vrbaški, aludirajući na to što ga je zapostavila od kako je sa Viktorom u vezi.

- Mina zanemarila si naše prijateljstvo, zbog Viktora, Anite. Meni su sada neki ljudi rekli to, kada ste sami Dača vam treba, a kada ste u vezi Dača vam ne treba - rekao je Dača.

- Sa mnom tako ne možeš da pričaš, da li veruješ ljudima to - rekla je Mina.

- Sve sam u pravu, pogodilo me je to - rekao je Dača pa je krenuo da se smeje.

- Nemoj to da radiš - rekla je Mina.

- Ući ću i ja u vezu sa Radom, pa ćete vi videti - dodao je Dača.

Autor: N.B.