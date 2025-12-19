AKTUELNO

Spasila je ona ćerku, a on sina: Asmin demolirao Luku zbog izdaje Đukića, Hana ih pokosila: Ovo je osveta, inat i korist, EMOCIJA NULA (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne štede!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Asminu Durdžiću, kako bi prokomentarisao odnos Anite Stanojlović i Luke Vujovića.

- Meni je nažalije Maje, jer vidim da kazanova Luka bira između Maje i Anite - rekao je Asmin.

- Je l' ima ova budala neku temu, a da nije Maja Marinković, šta je ovo - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti si za sve njih vrh - rekao je Asmin.

- To znam. Ja više ne mogu da slušam ovo! Šta me je pohvalio?! Čovek nije normalan - skočila je Maja.

- Ja bih umro od sramote kada bih se spajao sa Sofijom, a družim se sa Terzom tri meseca...Ja svaki put, kada bih nju (Anita) ljubio mislio bih o tome kako je Filip gu*i - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako ti gledaš Aneli kada je ljubiš, a bila je sa mnom?! Sada si rekao kako je gledaš - rekao je Luka.

- Ja verujem da se njemu Anita svidela kao žena, šta će moj drug da dodaje moju devojku na instagramu?! To je odmah kraj. Ti si rekla da neviđena armija podržava nju i Luku. Vidim njemu da je u pogledu neprijatno, ona gleda i smeje se - rekao je Durdžić.

- Ako je njihovo prijateljstvo pravo i iskreno, nijedna žena ne može da ga poremeti - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Luka pre 10 dana moli Aneli, ja kapiram da je momak povređen nakon ovoga što je uradila sa mnom...Ova veza je lakrdija. Ti si spasila svoju ćerku i on svog sina - rekao je Asmin.

- Meni je Anita jako draga osoba, ali Luka, ovo je osveta, inat i korist, s obe strane, ali više s Lukine strane. Osveta prema Aneli što ih je stavila u izolaciju, emocija nula...Ne možeš da uđeš u vezu bez emocija - rekla je Hana.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

