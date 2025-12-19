AKTUELNO

Očekivao sam da budu opširniji: Đukić totalno demoliran nakon čestitki od porodice, priznao da uopšte nije raspoložen! (VIDEO)

Neočekivano!

U emisiji ''Pitanja novinara'' voditelj Darko Tanasijević na samom startu porazgovarao je sa Filipom Đukićem o današnjim čestitkama.

- Filipe, želim da čujem šta ti je danas bilo posebno emotivno - rekao je Darko.

- Čestitke od sestara koje žive u inostranstvu, imaju decu i onda sam se rastužio - rekao je Filip.

- Zbog čega si neraspoložen? - upitao je Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

- Zbog porodice, očekivao sam da će biti opširniji - rekao je Filip.

- Majo, kako je tebi prošao dan? - upitao je Darko.

- Prelepo, baš sam prezadovoljna zato što su me danas oduševili otac i majka. Mislim da sam i zaslužila - rekla je Maja.

- Miladine, kako si ti? - upitao je Darko.

- Danas sam se baš isplakao, baš mi je teško nekako zbog porodice - rekao je Miladin.

- Sale, srećna ti slava - rekao je Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

- Hvala, što se tiče slave bilo je sve okej i sve kako smo se dogovorili. Dobio sam dobru jaknu, čekam da vidim Milana i da ukrstimo mačeve. Što se tiče veze, zaboravo sam i da sam bio u njoj - rekao je Sale.

- Luka, šta si shvatio iz čestitki? - upitao je Darko.

- Shvatio sam da će majka doći za Novu godinu, ali moram neke stvari da promenim. Pročitao sam dva puta čestitke i shvatio da se nešto dešava - rekao je Luka.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

