Zadruga

Bez dlake na jeziku! Anđelo dao svoj sud o odnosu Alibabe i Aneli: Niko nije pobednik, a ispašta samo Nora (VIDEO)

Nikad iskreniji prema njima!

Predstavnik portala Pink.rs i voditelj Darko Tanasijević podigao je Anđela Rankovića, kako bi prokomentarisao odnos Aneli Ahmić i Asmina Durdžića.

- Ja joj govorim da ništa neće postići time što će skočiti na Asmina, nego da pusti neka on radi šta on želi i kakav god ishod bio, neka ona svojim delima pokazuje onako kako se oseća, a ne da ima takve reakcije. Njoj to samo donosi loše. Njoj je veći poraz u svemu ovome vrištanje i guranje sa Asminom, nego to što je on rekao da igra igru sa njom. U toj igri niko nije pobednik, Asmin je tu mnogo izgubio, a najviše Nora. Niti on može nju tu da nadigra, niti ona njega, jer je ovo dokaz šta mogu da urade sujeta i ego, a to je da narušavaju porodične odnose, a da najviše ispašta njihovo dete - rekao je Anđelo.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

