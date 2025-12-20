10 koraka sam ispred svih njih, jedino mogu da mi zamere četvorku iz biologije: Dačo raskrinkao kompletni flert Asmina i Maje, ne štedi je (VIDEO)

Karambol u najavi!

Predstavnik portala Pink.rs, voditelj i novinar Darko Tanasijević podigao je Daču Virijević, kako bi prokomentarisao odnos Maje Marinković i Asmina Durdžića.

- Rekao si da ćeš izneti sve ono što si ćutao, pošto si rekao samo 20 odsto, evo slušamo te - rekao je Darko.

- Čuo sam pre šta je pričala ova ovde ili ona tamo, Darko, mi ovde ne možemo da komentarišemo realno i ne možemo da imamo svoje mišljenje, jer ovde postoje osobe koje su nasilnice i koje nas na bilo koji mogući način sprečavaju da realno komentarišemo. Jer mi ako hoćemo, mi dobijemo pljusku u glavu. Jednom je moglo da prođe, drugi put neće. Što se tiče ove situacije, ja ne volim funjare i funjarsko ponašanje, ako nešto radiš, stojiš iza toga što radiš. Ja vidim da Maja dobacuje i van stola, da joj odgovara kada joj Asmin sprema hranu, donosi viski, vrti se oko nje, to se jasno vidi i van stola...Te fore može svojoj kući da priča, ovde ne, mi ovde vidimo šta ona radi. Ona se ovde poziva i kaže da joj je Stanija drugarica, prvo, ovakve osobe nemaju osećaj za porodicu, prijatelje i drugare, takva je osoba. Nije problem Stanija. Zašto ona kaže prevarant?! Ako ona kaže da vidi da se Asminu ona sviđa i da je iskreno brani, zašto je prevarant?! Zato što ovo radi utorkom sa Aneli, jer da ako ne da više, da se on ne pomiri sa Aneli. I kada god uradi onaj utorak sa Aneli, ona mu stalno dobacuje, zna se zašto mu dobacuje i na šta aludira. Ja to kažem bez ijedne uvrede i bez poniženja, sinoć mi je uvredila majku i celu porodicu. Ja sam ovde u prednosti što se tiče ovih ljudi, ja sam 10 koraka ispred njih. Oni meni mogu da zamere samo četvorku iz biologije, a oni su ti koji moraju da trpe kritiku od dečka koji vidi sve stvari - rekao je Dačo.

- Šta je to što ti znaš o Maji i Asminu, a da do sada nisi rekao - pitao je Darko.

- Njoj se Asmin sviđa, prima se na njegove fore, u početku je bila zezancija, kako je sve teklo, to je teklo dublje i dublje. Kada me pozove na krevet i kaže: "Je l' on iskren, šta radi ovo?". Zvala me je u krevet kod nje, poneo sam bubicu sa sobom, ona me je pitala da joj kažem da li je Asmin iskren ili ne. To su loši ljudi i funjare, ja to ne volim. Ustaneš i kažeš: "Da, Darko, peckam se, vidim da je folirant zbog ovoga sa Aneli", ne ona, sve druge napada, njoj je kriva Kačavenda, Matora, Ivan, njoj je kriv Dačo. U Odabranima mi je jasno pokazala da bi bila sa Asminom, ali da je tu prepreka sada Aneli, u tom momentu je, kako ona kaže, Stanija - rekao je Dačo.

- Ti si rekao da je Majin problem Aneli i da ona Asminu ne veruje zbog nje, a da li smatraš da će se smanjiti to nepoverenje koje Maja ima u Asmina posle današnjeg dešavanja - pitao je Darko.

- Maja se smeškala kada se dešavalo sve ono, posle toga i dobacila je Asminu: "Prevarantu, jedno pričaš za stolom, a drugo sa strane", ona njemu ne veruje zato što Asmin ustane i kaže da je radio to da dokaže da je Aneli lagala, pa kaže da mu je žao. Aneli je ljubomorna na nju, ona na Aneli. One meni izgledaju kao rivalke, tako se i ponašaju. Iako su provele celu žurku zajedno, ova gurala Maju Filipu, ona kao gurala Aneli Asminu. Ona ne zna gde bije, ona je pogubljena, devojka od 30 godina. Ona je ovde osam godina, devojka je glupa - rekao je Virijević.

- Koliko dugo je Maja bila u šemi sa tvojim ocem Brazilcem - pitao je Darko.

- Neću o tome da pričam. Ne želim više da spominjem svog oca, ne poričem ništa. Znam da se naljutio gadno zbog toga na mene, ali stojim iza toga - rekao je Dača.

Autor: pink.rs