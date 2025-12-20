Kačavenda odlepila za Janjušem: Ponovo pokazala ljubomoru prema Jakšićki, sad je sve jasno (VIDEO)

Voditelj Darko Tanasijević podigao je Marka Janjuševića Janjuša kako bi progovorio o odnosu sa Milenom Kačavendom.

- Dok mi se ne izvini lepo sa njom reč neću progovoriti. Ako nikad ne dobijem izvinjenje baš sam se potresao. Za sve ono što lažeš, što pokušavaš da nekoga praviš budalom i što sam bio dobar prema tebi, a nisam se prema tebi folirao. Ja i dalje smatram da si polupana. Što se tiče da sam ja prema njoj pogreški, mislim da nisam - rekao je Janjuš.

- Nikad se neću izviniti - rekla je Milena.

- Juče kad se desila rasprava gde je ona sedela ispred paba i vidim Saša ide iz toaleta, a ja joj se 15 dana nisam obratio. Ja se obraćam njoj a ona sedi ispred paba, pitam "Je l' tu Pečenica da uzmem mašinicu?". Odmah sam video da je ona prebacila - rekao je Janjuš.

- SKinula sam ti se sa grbače - rekla je Milena.

- Pravi od mene nekog prevaranta i manipulatora. Meni niko neće govoriti da idem u pi*ku materinu - rekao je Janjuš.

- Kad sam ja to rekla? - skočila je Milena.

- Ja sam ti ovde kao stariji brat pomogao u dosta situacija u ovom rijalitiju, a koje ona ne ceni. Ona uvlači Sašku u ovu priču - rekao je Janjuš.

- Što nisam uvukla Aneli ili Maju? - pitala je Milena.

- Dok ne dođe da se izvini ništa. Žena je naporna i ne da se objasniti - rekao je Janjuš.

- Što je ljubomorna na Sašku? - pitao je Darko.

- Klasična ljubomora na Sašku - rekao je Janjuš.

- Zašto bih ja bila ljubomorna na Sašku? - pravdala se Milena.

- Ovo su reakcije žene koja je poludela za jednim muškarcem - rekao je Janjuš.

- Je l' te uhodim? - pitala je Milena.

- Uhodiš - rekao je Janjuš.

