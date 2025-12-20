Dno, da većeg dna nema! Luks ne prestaje sa gnusnim uvredama na Sarin račun, ona zaurlala: Ti i treba da se lečiš, on i jeste za ludnicu (VIDEO)

Karambol!

Predstavnik RED portala podigao je Saleta Luksa i Saru Stojanović, kako bi porazgovarao sa njima o njihovoj svađi i odnosu.

- Saro, ja sam ostao bez teksta, pratio sam to uživo, ono je u najmanju ruku bilo skandalozno, onakav opis tvog tela i mirisa. Šta ti kažeš - pitao je Joca.

- Mene je sramota da pričam na tu temu, mislim da to nijedan iole normalan muškarac ne treba to da iznese, šta god da sam uradila i da sam najgora, to se ne priča. Kao da ne znamo gde se nalazimo, meni je to van pameti, tako da nemam komentar - rekla je Sara.

- I onda mi se na kraju izvinila. Ja prolazio, ti ležala u krevetu i izvinila si mi se - rekao je Luks.

- Ja sam takav čovek, Joco, mene on krivi za sve, i dalje je ista priča. Šta god da sam uradila i da sam napravila greške, jesam, ali se to ne izgovara, to muškarci su mi najgori. Boleština, bolest ne bira. Ja jesam njega uhodila, stalo mi je do njega bilo - rekla je Sara.

- Jeste, stalo, pa se ljubi sa drugim frajerom - rekao je Sale.

- Kaže da mu je dosadno, bio je sa klinkom - rekla je Sara.

- Nisi klinka, imaš skoro 30 godina, to što si niskog rasta, ne znači da si mlada - rekao je Luks.

- Meni fale daske, a njemu fali ceo nameštaj. Nećeš da me ponižavaš, nisi mi zanimljiv stvarno - rekla je Sara.

- Neka se zahvali Bogu što smo ovde pa se tako završilo - rekao je Luks.

- Šta bi bilo da nismo ovde, je l' mi pretiš?! Ti i treba da se lečiš, on i jeste za ludnicu. Ovo rade klošari - rekla je Sara.

- Dobro, klošar sam, ovo je štroka neokupana, samo mi je dr*ala, nismo imali se*s. To je istina, ja nikada ne lažem - rekao je Luks.

- Ma sve i da je tako, ti si jedna pi*ketina raspala, odvratan si i zgadio si mi se. Ja njemu porodicu nisam uvredila - rekla je Sara.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić