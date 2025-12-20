SUDAR TITANA: Luka i Kačavenda počastili jedno drugo prozivkama, pa on rešio da POTKAČI Aneli! (VIDEO)

Učesnici Elite danas biraju osobu koja ima nerealna očekivanja. Naredni koji je iskazao svoj stav bio je Luka Vujović.

- Janjuš je želeo da ima prijateljicu, a sada je izgubio i to. On je želeo prijateljstvo, a ona se zaljubila, pa je namerno rešila da prekine drugarstvo, svesna toga da je odlepila za njim - rekao je Luka.

- Luka, nisi zabavan. Samo da znaš, s moje leve strane sedi tvoja bivša verenica s kojom si imao ogromne planove, davao joj lažnu nadu, a sada si sa drugom. Baš mi je drago kada si objektivan kada su tuđi odnosi u pitanju, a svoje, katastrofalne ne vidiš. Više si Situ pranio nego Aneli, koja je bila tvoja ljubav. Pogledaj se, tvoj stajling i te čarapice na te cipela-štikle. Blamu jedan - rekla je Kačavenda.

- Meni sve dobro stoji. Na drugom mestu je Aneli. Ona ima nerealna očekivanja, jer se nada da će se kepec, odnosno ja vratiti njoj, ali za to je kasno. Na trećem mestu je Kačavenda, ona se čitav život uzalud nada. Isto tako, Ivana ne mogu da ne navedem - kazao je Luka.

Autor: S.Z.