AKTUELNO

Zadruga

Izašao si iz pakla, ali ulaziš u drugi: Mića osudio vezu Anite i Luke na propast, ubeđen da je njegova najveća ljubav Aneli (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Žesoko!

Voditeljka IVana Šopić dala je reč Lepom Mići.

- Luka je dokazao da mu je rijalti sve. Luku kad uhvatiš u laži on okreće na sarkazam.Aneli je njemu bila anjveća ljubav i ostaće. Kad si imaso sigurnu alternativu tad si postupio kao pravi muškatrac. Ti želiš da budeš bitan i da se sve vrti oko tebe. Uvek je želeo da bude ovo što je sada. Kada je Filip stao na Amsinovu stranu ja sam LUki rekao: "Ovo ti je prijatelj?" - rekao je MIća.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne zanima me porodica AHmić, kakve veze ja imam sa njima - skočio je Filip.

- JA nikad ne bih ušao u vezu sa devojkom sa kojim je bio moj drug, a na koju mi se pijani ku*ac digne. Ostao je bez oca, bez majke, ne govori ni sa bratom. Brani ovd eporodicu žene koju mrzi njaviše na svetu! Ispalo je da sam mu ja samo mislio dobro. Rekao sam mu da će ga ANlei unkaziti. Juče sam uzeo čestitke i otišao da pročitam sve, a nigde nije bilo podrške od porodice - rekao je MIća.

- JA sam rekao roditeljima da se ne oglašavaju i da govore ni da, ni ne. Baja sto posto podržava - rekao je lUka.

- Izašao si iz pakla, ali ulaziš u drugi, dabl pakao! Ja nju znam najbolje. Zaljubljeni ku*ac se ne diže prvu noć! - rekao je MIća.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Kad ljubav umre, živi sujeta: Miljana demolirala Aneli zbog reakcije na vezu Luke i Anite, pa podržala ovu ljubav (VIDEO)

Zadruga

Neće opstati, ona nije ravnodušna prema Janjušu: Filip osudio vezu Aneli i Luke na propast, Vanja i Sara pružile podršku Alibabi! (VIDEO)

Zadruga

Lukina prijateljstva i vezu osudio na propast: Lepi Mića vez dlake na jeziku dao sud o Vujoviću! (VIDEO)

Zadruga

Budete li se pomirili bićete najveće budale: Mića da Aneli vetar u leđa u ratu sa dušmanima, njenu vezu sa Lukom osudio na propast! (VIDEO)

Zadruga

Zauvek okončana ljubav Aneli i Luke: Posle ovoga nema nazad, Vujović shvatio da je zbog Maje i Anite došao KRAJ! (VIDEO)

Domaći

Haos u najavi: Anđelo progovorio o smeškanju sa Aneli, njenu vezu sa Lukom osudio na propast! (VIDEO)