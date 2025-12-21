Izašao si iz pakla, ali ulaziš u drugi: Mića osudio vezu Anite i Luke na propast, ubeđen da je njegova najveća ljubav Aneli (VIDEO)

Žesoko!

Voditeljka IVana Šopić dala je reč Lepom Mići.

- Luka je dokazao da mu je rijalti sve. Luku kad uhvatiš u laži on okreće na sarkazam.Aneli je njemu bila anjveća ljubav i ostaće. Kad si imaso sigurnu alternativu tad si postupio kao pravi muškatrac. Ti želiš da budeš bitan i da se sve vrti oko tebe. Uvek je želeo da bude ovo što je sada. Kada je Filip stao na Amsinovu stranu ja sam LUki rekao: "Ovo ti je prijatelj?" - rekao je MIća.

- Ne zanima me porodica AHmić, kakve veze ja imam sa njima - skočio je Filip.

- JA nikad ne bih ušao u vezu sa devojkom sa kojim je bio moj drug, a na koju mi se pijani ku*ac digne. Ostao je bez oca, bez majke, ne govori ni sa bratom. Brani ovd eporodicu žene koju mrzi njaviše na svetu! Ispalo je da sam mu ja samo mislio dobro. Rekao sam mu da će ga ANlei unkaziti. Juče sam uzeo čestitke i otišao da pročitam sve, a nigde nije bilo podrške od porodice - rekao je MIća.

- JA sam rekao roditeljima da se ne oglašavaju i da govore ni da, ni ne. Baja sto posto podržava - rekao je lUka.

- Izašao si iz pakla, ali ulaziš u drugi, dabl pakao! Ja nju znam najbolje. Zaljubljeni ku*ac se ne diže prvu noć! - rekao je MIća.

Autor: A.Anđić