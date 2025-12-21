LUKA VREBA POPUT KOPCA! Filip prigrlio Anitu na novogodišnjem fotografisanju, Vujović menjao sve boje! (VIDEO)

Ljuti neprijatelji!

Učesnici Elite danas su stali pred objektive kako bi učestvovali u tradicionalnom novogodišnjem foto-tutorijalu. Kao i svake godine, takmičari najgledanijeg rijalitija na ovim prostorima zablistale su u prazničnom raspoloženju, spremne da pokažu glamur, sjaj, kao i eufiju zbog predstojećih praznika.

Anita Stanojlović pozirala je sa svojim bivšim ljubavima, između ostalog i sa Anđelom Rankovićem, a tom prilikom njen sadašnji dečko, Luka Vujović, nije skidao pogled sa nje.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.