Pljušte provokacije: Aneli iskoristila priliku da potkači Janjuša i Kačavendu, on joj u svom stilu uzvratio (VIDEO)

Aneli Ahmić došla je kod Marka Janjuševića Janjuša, te su odmah krenuli sa međusobnim peckalicama i provokacijama.
- Može li neko da uđe i da te osvoji? - pitao je Janjuš.
- Ne može! Treba li mi četvrti ovde? Dosta mi je tebe, Luke i Asmina - rekla je Aneli.
- Ja ti ne stvaram nikakve probleme jedino ako ti nije svejedno kad me vidiš. Vidiš kako bivši mogu biti i dobri - rekao je Janjuš.
- Fali li ti Milka? - pitala je Aneli.
- Ona je dobra prema meni, stavrno je dobra - rekao je Janjuš.
- Što ne ideš kod nje? - pitala je Aneli.
- Potopio sam veš, mogla si mi pomoći. Ko će ti doći za Novu godinu? - rekao je Janjuš.
- Ne znam, možda neka drugarica. Možda če ona drugarica od prošle godine. Mama nema potrebe da dolazi iz Dubrovnika - rekla je Aneli.
Autor: A.Anđić