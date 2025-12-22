Pljušte provokacije: Aneli iskoristila priliku da potkači Janjuša i Kačavendu, on joj u svom stilu uzvratio (VIDEO)

Opa!

Aneli Ahmić došla je kod Marka Janjuševića Janjuša, te su odmah krenuli sa međusobnim peckalicama i provokacijama.

- Može li neko da uđe i da te osvoji? - pitao je Janjuš.

- Ne može! Treba li mi četvrti ovde? Dosta mi je tebe, Luke i Asmina - rekla je Aneli.

- Ja ti ne stvaram nikakve probleme jedino ako ti nije svejedno kad me vidiš. Vidiš kako bivši mogu biti i dobri - rekao je Janjuš.

- Fali li ti Milka? - pitala je Aneli.

- Ona je dobra prema meni, stavrno je dobra - rekao je Janjuš.

- Što ne ideš kod nje? - pitala je Aneli.

- Potopio sam veš, mogla si mi pomoći. Ko će ti doći za Novu godinu? - rekao je Janjuš.

- Ne znam, možda neka drugarica. Možda če ona drugarica od prošle godine. Mama nema potrebe da dolazi iz Dubrovnika - rekla je Aneli.

Autor: A.Anđić