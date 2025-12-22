Namešta me, ispadam ludača: Kačavenda besna kao ris na Janjuša zbog Jakšićke, ne može da veruje da joj je tako olako okrenuo leđa! (VIDEO)

Poludela!

Milena Kačavenda bila je naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića i tom prilikom govorila je o odnosu s Markom Janjuševićem Janjušom.

- Milena, šta se dešava sa tobom i Janjušem? - upitao je Darko.

- Pravi neke sprdnje i pokušava da priča sa mnom, ali mu neće tako lako proći. Pričaju da sam se ja posvađala sa svim bliskim ljudima, ali to nema veze sa Janjušem. Ovog puta nisam pogrešila ništa, a to što bi on hteo da se ja ne sviđam i budem dama, to je druga stvar. Nametnuto mi je da se Anđelo toliko žustro uključuje kao da ja čekam Anđela da se venčamo. Ispada kao da ja imam emocije, a njega boli đ*ka i ne zna kako da me skine s grbače. Ja njega totalno kapiram, nismo mali. Provociranje ove smećarke (Jakšićke) traje već dugo vremena, ali nikada ja nju nisam provocirala. Naš odnos je krenuo nekako spontano, izvinila sam mu se i kad je upao u Narod pita. Te fore šaljive ne želim i da mi ukućani nabacuju da ja njemu ljubomorišem, a on mene ne može da skine s grbače - rekla je Milena, pa dodala:

- Uopšte mi nije bilo simpatično to što je rekao da mu se Jakšićka izvinila i sutradan su već počeli da pričaju. Ja njemu nikad nisam branila ništa i to je sumanuto jer mi nismo u vezi. On je izlazio iz Odabranih i nju nazvao Saška, a mene nije tad video i zvao je Jakšićka uvek pred svima. Naravno da mi smeta jer mi priča jedno, a radi drugo. Ja bih ga pitala kako bi reagovao da mu ja pričam jedno za Mikija za stolom, a onda sa strane mu tepam. U sve to se meša Anđelo, znaš kako bi ga izvređala, ali neću. Meni ne može Anđelo u 30 godina da prodaje m*da za bubrege. Kod njega je ili naše drugarstvo prešlo u neke simpatije i on sad beži od toga - rekla je Milena.

- Kakve ste sada ti i Aneli? - upitao je Darko.

- Ne dira me, ne diram je. Moram da ti kažem da mi je sada nje mnogo žao jer vidim u njenom pogledu jako loše. Ona je sada ista kao ja nakon razvoda, vidim joj po pogledu da nije dobro i ona mora na lečenje. Asmin nije fer prema njoj, ali ne krivim ga jer je on ušao ovde da joj se n*jebe majke. Dete je zasebna priča koju treba da odvoje od svoje priče - rekla je Milena.

Autor: N.Panić