Haos u najavi: Vanja Prodanović ovim potezom objavila RAT Maji Marinković, na finjaka je unakazila prozivkama! (VIDEO)

Drama!

Takmičari "Elite" danas su dobili zadatak od Velikog šefa da glasaju za najneuljudnije osobe u Beloj kući.

- Prvo mesto Sandra jer laže i nadam se da će da izađu klipovi svega što sam govorila. Drugo mesto je Sunčica jer ne dozvoljava da se emisija nastavi - rekla je Hana.

- Jovan, Sara Šajić i Bebica - dodao je Ilija Pečenica.

- Hana i Nerio se samo izležavaju i ništa ne rade, to je klasičan primer neuljudnosti. Ja ne mislim da oblačenje, nego na ponašanje u emisiji. Mića i Luka koji mi se unesu i ovde me ispljuju, a Mića je za nijansu gori jer se i popne na klupu - govorila je Matora.

- Na prvo mesto ću da stavim Anitu i Luku jer su usred svoje teme jeli nudle na krevetu kao da su negde na odmoru. Staviću Jocu kao treću osobu - rekla je Sara Šajić.

- Desi se nekad i kod kuće da nam kosa bude dan ili dva prljavija, a to mi je ipak aljkavost, a ne neuljudnost. Maju bih navela na prvo mesto, koliko god da mi je draga. Ona je neuljudna, sebična i samoživa i to često pokazuje. Nikad neću zaboraviti kad je pisala spisak za prodavnicu i počela da vrišti na nas jer ne znamo koliko koštaju mandarine. Kad se njoj spava svi moramo da spavamo. Često ume da bude nevaspitana. Drugo i treće mesto Uroš i Miljana - govorila je Vanja Prodanović.

