Jedino nam je zajedničko da volimo pi*ku: Rat do istrebljenja između Anđela i Miljane, nižu samo niske udarce (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

Uroš Stanić ušao je u žestok sukob sa Miljanom Kulić, a ubrzo mu se pridružio i Anđelo Ranković.

- Mi krivi što je MIlan rekao za tebe i Asmina? Kune se u svog sina da sa Ivanom neće progovoriti, pa se brže-bolje pomirila. Pozdrav za Mariju Kulić kako te ćerka poštuje pa priča sa Kačavendom - skočio je Uroš.

- Ja neću da te diram video sam kako ti se ruka trese. Pokazala si i dokazala da si nimofmanka - rekao je Anđelo.

- Izvuci ruke iz džepova, pozdravi tatu i reci da si bi - rekla je Miljana.

- Jedino zajedničko što imamo je da volimo pi*ku i ti ja - rekao je Anđelo.

Autor: A.Anđić

