Provocira me, ne želim da nasrne na mene: Alibaba pokušao da obmane sve i slaže zbog čega ne boravi u izolaciji, Maja ga raskrinkala! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

U toku je ''Igra istine'', a Ivan Marinković započeo je igru sa pitanjem za Asmina Durdžića.

- Asmine, sinoć smo čuli da nećeš ići u izolaciju. Da li si promenio stav? - upitao je Ivan.

- Nisam promenio stav, neću ići u izolaciju jer neću da delim prostor sa Aneli - rekao je Asmin i postavio pitanje Maji:

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako komentarišeš što pojedinci kažu da nema lepih devojaka i muškaraca? - glasilo je pitanje.

- Ne volim kad neko nekog ponižava i omalovažava, ali ima dve dobre ribe ovde - rekla je Maja, pa postavila pitanje Asminu:

- Da li je razlog to što nisi otišao u izolaciju to što se plašiš sebe i svog ponašanja? Koji je konkretan razlog što nisi otišao? - glasilo je pitanje.

Foto: TV Pink Printscreen

- Razlog je što ne želim da dođe do fizičkog kontakta jer me devojka provocira i ne želim da joj dajem na značaju - rekao je Alibaba.

- Aha - dodala je Maja.

Autor: N.Panić

