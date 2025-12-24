Bilo mi je drago kad... Luka i Anita se prisetili kako su se muvali dok su oboje bili zauzeti! (VIDEO)

Hit!
Anita Stanojlović i Luka Vujović otišli su na kratko sa žurke kako bi ispušili cigaretu, ali su iskoristili ovu priliku da se podsete kako su se još ranije muvali dok su bili u drugim vezama.
- Bilo mi je drago kad smo se upoznali na žurki posle Elite - rekla je Anita.
- Ja se ne sećam majke mi - rekao je Luka.
- Posle si me ti zapratio - rekla je Anita.
- Ja se toga ne sećam uopšte - rekao je Luka.
- Ma ne laži - rekla je Anita.
- Majke mi, ne sećam se da sam te ja dodao - rekao je Luka.
- Onda su devojke otpraćivale - rekla je Anita.
Autor: N.Panić