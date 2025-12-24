AKTUELNO

Zadruga

Bilo mi je drago kad... Luka i Anita se prisetili kako su se muvali dok su oboje bili zauzeti! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Hit!

Anita Stanojlović i Luka Vujović otišli su na kratko sa žurke kako bi ispušili cigaretu, ali su iskoristili ovu priliku da se podsete kako su se još ranije muvali dok su bili u drugim vezama.

- Bilo mi je drago kad smo se upoznali na žurki posle Elite - rekla je Anita.

pročitajte još

Kreće luda žurka: Dijamanti bend stigao u Elitu! (VIDEO)

- Ja se ne sećam majke mi - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Posle si me ti zapratio - rekla je Anita.

- Ja se toga ne sećam uopšte - rekao je Luka.

pročitajte još

Trebao mi je da prenosi... Alibaba priznao da Daču nikad nije gledao kao druga! (VIDEO)

- Ma ne laži - rekla je Anita.

- Majke mi, ne sećam se da sam te ja dodao - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Onda su devojke otpraćivale - rekla je Anita.

pročitajte još

Ne mogu da obuzdaju strasti: Anita i Luka se dohvatili u kazinu, Aneli i Anđelu pokazali kako uživaju u ljubavi! (VIDEO)

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Nije inat, drago mi je da smo se poljubili: Luka i Anita ostali nasamo, shvatili šta su uradili, pa obavili razgovor (VIDEO)

Zadruga

Upalili šestoro očiju! Anita i Luka otišli u izvidnicu, zanima ih da li su Alibaba i Aneli završili zajedno (VIDEO)

Zadruga

ZBOG OVE ANKETE SVI POKUŠALI DA SE OPRAVDAJU: Aneli tvrdi da su za sve zaslužni Luka i Asmin (VIDEO)

Zadruga

Luka uhvaćen u novoj laži: Menja boje poput semafora dok Anita ne skida osmeh! (VIDEO)

Zadruga

Što me tad nisi poljubila? Anita i Luka se prisetili susreta na superfinalnoj žurki Elite 8! (VIDEO)

Zadruga

Bilo je vreme! Luka i Aneli shvatili da su prešli sve granice, pa odlučili da prošlost ostave iza sebe! (VIDEO)