Radi se punom parom: Bora i Filip se bacili na pisanje scenarija za film, Maja svojim predlozima oborila Santanu s nogu! (VIDEO)

Bora Santana i Filip Đukić seli su u kuću odabranih kako bi radili na scenariju za film, a njima su se pridružili i Maja Marinković i Asmin Durdžić.

Maja je uživala da im govori neke svoje predloge, koji su Bori bili jako smešni, dok se Đukić nervirao jer sve to on mora da piše.

- Majo, mi smišljamo i pišemo sve ne možete svi da govorite - rekao je Filip.

- Dajem samo predlog - dodala je Maja.

- J*bete me ovde da pišem sat vremena - nastavio je Đukić.

- Šta si odmah negativan? Došla sam da učestvujem i pomognem. Tebi se ne piše? Šta to se j*be - nastavila je Maja.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

