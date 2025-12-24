Radi se punom parom: Bora i Filip se bacili na pisanje scenarija za film, Maja svojim predlozima oborila Santanu s nogu! (VIDEO)

Hit!
Bora Santana i Filip Đukić seli su u kuću odabranih kako bi radili na scenariju za film, a njima su se pridružili i Maja Marinković i Asmin Durdžić.
Maja je uživala da im govori neke svoje predloge, koji su Bori bili jako smešni, dok se Đukić nervirao jer sve to on mora da piše.
- Majo, mi smišljamo i pišemo sve ne možete svi da govorite - rekao je Filip.
- Dajem samo predlog - dodala je Maja.
- J*bete me ovde da pišem sat vremena - nastavio je Đukić.
- Šta si odmah negativan? Došla sam da učestvujem i pomognem. Tebi se ne piše? Šta to se j*be - nastavila je Maja.
