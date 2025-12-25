Stanija me nije radila kao ona: Alibaba priznao da je bivšoj dao crveni karton čim je odlepio za Majom! (VIDEO)

Konačno iskren!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Maju Marinković.

- Lepotice, sve je u životu lakše kad priznaš istinu. Reci nam što tebi smeta što je Asmin tražio krevet za Aneli, pa si mu zamerila rečenicom: "Mrš tamo traži krevet" - glasilo je pitanje.

- Jeste, ja mu tako kažem i treba da ide gde su mu emocije, a ne da nas folira i mene da ubacuje. Ja to ne mogu da slušam i meni to zamera mozak. On nekad preuveličava to dopadanje prema meni. Ja se njemu sviđam, ali mi je baš isforsiano, ali ne znam koji je razlog. Ja sam samo tri koraka ispred i toliko sam namazana, pa uočim stvari koje kod mene ne mogu da prođu. Ja ne osećam nešto jer da osećam ustala bih i rekla. Totalno sam hladna - govorila je Maja.

- Sebi nikad ne bih dozvolio da mi devojka kaže "mrš", tako da mislim da to nije rekla. Biću sad jako iskren, ali zamisli da kažem da volim Maju, pa bio bih kao Sara Stojanović. Ne mogu ja nju da volim. Ona je jako inteligentna, opasno mi ide na živce i radi me jer je jako inteligentna. Ona ima mozak kao ja. Mene ni Stanija nije radila kao ona. Ja sam dao crveni karton u momentu kad sam video da mi se ona sviđa, baš da ne bi bilo da je mene neko preoteo. To što sam poljubio Sandru Todić, Aneli ću da izdvojim. To sam sve uradio jer je Maja od mene pravila pingvina, a ja sam ovde ušao kao lav - pričao je Asmin.

- Ne pravim pingvima, ne zanima me čovek i nikad neću da budem sa njim - dodala je Maja.

- To ćemo da vidimo u Budvi - rekao je Asmin.

- Neka bude sa kim hoće, sa mnom neće biti - poručila je Marinkovićeva.

Autor: A. Nikolić