Zadruga

Sviđa mi se i kako ona kašlje: Alibaba priznao zbog čega je toliko odlepio za Majom, otkrio kad će odustati od nje (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Nema povlačenja!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Asmina Durdžića.

- Zašto ne odustaneš od udvaranja Maji? - glasilo je pitanje.

Za Noru u Eliti ne postojim: Alibaba ne želi da vidi ćerku u rijalitiju kako mu ne bi bilo još gore! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

- Rekao sam sebi 600 puta da ću da odustanem, ali je to nešto jače. Devojka ima nešto u sebi što je jače nego moj princip. Možda je to zatvoren prostor, možda njena ludačka energija, možda sam se zaljubio, ali ja sam ipak čovek od 36 i nisam klinac da e zaljubim. Stanija i ona da su neke drugarice nikad je ne bih pogledao, a one su se videle pet puta. Ona ima nešto u sebi i to ne mogu da opišem. Ona se meni sviđa i kad kašlje - pričao je Asmin.

Ona je devojka bez morala! Divna DNK i Maca Diskrecija isprozivale Anitu i Luku, ono što su rekle o njemu NATERAĆE GA DA SE PUŠI! (VIDEO)

- Ja imam tu bolesnu energiju, šta da radim kad je tako i da li sam ja kriva? - dodala je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

