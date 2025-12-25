Sviđa mi se i kako ona kašlje: Alibaba priznao zbog čega je toliko odlepio za Majom, otkrio kad će odustati od nje (VIDEO)

Nema povlačenja!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Asmina Durdžića.

- Zašto ne odustaneš od udvaranja Maji? - glasilo je pitanje.

- Rekao sam sebi 600 puta da ću da odustanem, ali je to nešto jače. Devojka ima nešto u sebi što je jače nego moj princip. Možda je to zatvoren prostor, možda njena ludačka energija, možda sam se zaljubio, ali ja sam ipak čovek od 36 i nisam klinac da e zaljubim. Stanija i ona da su neke drugarice nikad je ne bih pogledao, a one su se videle pet puta. Ona ima nešto u sebi i to ne mogu da opišem. Ona se meni sviđa i kad kašlje - pričao je Asmin.

- Ja imam tu bolesnu energiju, šta da radim kad je tako i da li sam ja kriva? - dodala je Maja.

Autor: A. Nikolić