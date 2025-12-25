Sve ću da radim da ih razdvojim: Bebica zapretio Tezi tužbom, pa dobio rafalnu paljbu od njega! (VIDEO)

Pale pretnje!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Teodora Delić.

- Devojko, da li je normalno nakon svega što Terza govori za tebe, za žurku i njegovo hvatanje tebe za d*pe, kako želiš s*ks sa njim. Da li si normalna devojka? - glasilo je pitanje.

- Ne pričam sa Terzom. Mi nemamo komunikaciju, ne družimo se i ne znam šta gledaoci vide. Ja se sa svima smejem, koga boli uvo za to? Nemam šta puna da pričam, znam da će stizati ovakva pitanja non stop, ali me to ne zanima. Sve što je rekao on mislim za njega ja jer je on opisivao odnose koji se nisu desili - govorila je Teodora.

- Nju ne zanima ko će šta da kaže. Znam da će ona njega da tuži jer ovo traje tri godine. On zna da ovo mene ne može da pogodi. Mene to ne interesuje, ona odlično zna kako i sa kim će na koji način da se druži. Ja sam rekao da to ne treba da radi, ali mi smo pričali šta će biti i bitno je da će biti tužen - govorio je Bebica.

- Ti ćeš prvi da platiš. Ova svinja ovde da crkne ne bih mu pomogao. Ti nećeš na sudu da platiš, nego lično. Šta god da sam rekao Teodori ona priča sa mnom i komunicira, smeje se. On je nju udarao pre neki dan ispod pokrivača, to ću da kažem Teodorinom mami. Opet joj je j*bao majku, vređao je. Ovaj dečko je ozbiljan degenerik. Ja ću sve da radim da ih razdvojim jer njoj ovakav debil ne treba. Ona više nikad ne bi otišla u Kotež posle reči koji je njegov otac rekao za nju - dodao je Terza.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić