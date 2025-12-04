Guta poniženja i uživa: Bebica dobio novi udarac od Teodore i Terze, pa nikad slađe sve prihvatio! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Teodoru Delić.

- Šta te to stalno vuče ka Terzi? - glasilo je pitanje.

- Terza je ovde objasnio zašto je neke stvari rekao, ali moram da budem iskrena i da kažem da ja gotivim s njim da blejim zato što je pozitivac. Šta god ja rekla za njega i koliko god se posvađali, on i ja se uvek pomirimo - rekla je Teodora.

- Kako Terzi nikad ništa ne smeš da kažeš, a mene nap*šiš? - upitao je Ivan.

- Smatram da Terza nije zlonameran i ne osećam zlu krv s njegove strane, vidim da mu je žao za stvari koje izgovorim i zato mu pređem preko svega - rekla je Teodora.

- Teodora je neko s kim se družim od prvog dana u Eliti 7 i uvek smo se gotivili. Ja sam uvek bio tu za nju za sve flertove s muškarcima, uvek je priča išla preko mene. Ja sam rekao Teodori da ću pokušati na sve načine da je odvojim od Bebice i pomognem joj, ali sad kad vidim da se oni mire više se nikad ne bih mešao u taj odnos. Ja sam demantovao i rekao da nikad nisam imao ništa s njom - rekao je Terza.

- Oni od Elite 7 imaju apsolutno isti odnos i on sve što je rekao za Teodoru, rekao je misleći da može mene da isprovocira i povredi. Teodora je hiljadu puta rekla da s njegove strane ne oseća zlu krv. Istina je da je svaka priča išla preko Terze, a to je zato što je u njega imala poverenja. Terza i ja se ne družimo, ali komentarišemo - rekao je Bebica.

- Bebici ne smeta što Teodora njega ne poštuje, čovek je ustao da odbrani Teodoru i da sebe us*re. Čovek je lud - rekla je Matora.

Autor: N.Panić