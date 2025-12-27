Imaš tunele po zubima: Bora vratio sva poniženja Anastasiji milo za drago, ne prestaje da niže uvrede (VIDEO)

Haos!

Bora Santana nastavio je da vređa Anastasiju Brčić koja ga je isponižavala tokom emisije "Pitanja novinara".

- Sve sam najgore ispričao u kameru o tebi i tek ću! Sve sam ispričao za tebe. Ti smrdiš, ne smrdim ja. Imaš tunele po zubima, kad smo se ljubili. Kosa ti ko ku*ac, nokti ti ko ku*ac, du*eta nemaš! Ti si smrdela, nisam ja smrdela. Sa Muratoms e vataj - vikao je Bora.

- Tvoja nemoć - rekla je Anastasija.

- Samo da vidim na šta ti liče tvoji bolesnici, narkomani i klošari - vikao je Bora.

Autor: A.Anđić