Zadruga

Imaš tunele po zubima: Bora vratio sva poniženja Anastasiji milo za drago, ne prestaje da niže uvrede (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Bora Santana nastavio je da vređa Anastasiju Brčić koja ga je isponižavala tokom emisije "Pitanja novinara".

Foto: TV Pink Printscreen

Haos za sam kraj! Blam kakvog nema: Anastasija nastavlja da ponižava Boru, ne prestaje da ponavlja da se Santana NE KUPA (VIDEO)

- Sve sam najgore ispričao u kameru o tebi i tek ću! Sve sam ispričao za tebe. Ti smrdiš, ne smrdim ja. Imaš tunele po zubima, kad smo se ljubili. Kosa ti ko ku*ac, nokti ti ko ku*ac, du*eta nemaš! Ti si smrdela, nisam ja smrdela. Sa Muratoms e vataj - vikao je Bora.

- Tvoja nemoć - rekla je Anastasija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Samo da vidim na šta ti liče tvoji bolesnici, narkomani i klošari - vikao je Bora.

Izvinjavam se svim patuljcima: Nakon obraćanja porodici Stojanović, Sale i Sara sve bliži pomirenju! (VIDEO)

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

Autor: A.Anđić

