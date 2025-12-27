BORA JOJ JE NAJVEĆA GREŠKA: Anastasija uputila izvinjenje porodicu zbog veze sa Santanom, priznala da je okrenula list (VIDEO)

Učesnici Elite danas govore o stvarima na koje su ponosni kad su u pitanju njihovi postupci u rijalitiju, kao i koji postupak bi rado izbrisali gumicom da mogu.

Milosava je naredna stigla u pab:

- Moram da kažem da sam se razočarala u pojedine ljude, koji su glumili prijatelje a nisu, moram da pohvailim Jovana koji je divan i kulturan, on i ja smo prijatelji i drugovi i volim ga kao osobu - rekla je Milosava.

Anastasija je naredna koja je stigla u pab:

- Pogrešila sam što sam ušla zu vezu sa čovekom kojeg nisam poznavala, što sam dozvolial nekim ljudima da me ubace u crveno, a pozitvino pa uvek sam bila iskrena i mojima da kažem da ne brinu - rekla je Anastsija.

Rada Todorović je naredna bila u pabu:

- Ponosna sam što sam pokazala da mogu sama da se nosim sa svim, i to što sam mlađa da znam da im odgovorim i kažem šta mislim. Pokazala sam dosta svojih talenta i da branim ljude koje volim.

Autor: N.B.