Za tri meseca ste izgubili sve: Ivan lupio Alibabi i Aneli šamar realnosti, surovim mišljenjem ih demolirao! (VIDEO)

Razvezao jezik!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Ivanu Marinkoviću, kako bi dao svoj sud i izneo nominaciju.

- Nisam očekivao da Asmin, bez obzira da li sam ga poznavao ili ne, da će on ovde nešto da napravi, neki bum, ali ljudi imaju tu potrebu da nekoga gledaju odozgo i da se ponašaju kao da je neko vanjski. Svi smo ovde jednaki, samo se pokažite. Ovde sede dve osobe koje su za tri meseca izgubile sve. Bukvalno su izgubile sve, jer ja ne mislim da su imali plan. Pogotovo ne mislim za Aneli i negde čak znam da nije imala nikakav plan. Ne znam šta je ona meni pričala s Božom, nego sam to izvukao iz onoga što je pričala s Lukom. Asmin takođe tvrdi da nije imao plan, osim možda u jednom trenutku, ali ne zato što ne voli ili mrzi Aneli, nego zato što je on egocentričan muškarac koji voli da bude dominantan nad ženama. Pa da jednog dana, potpuno je nebitno da li je majka njegovog deteta ili neka druga devojka, da je iskoristi i odbaci. To je jedino u šta ja verujem kada je Asmin u pitanju - rekao je Ivan i osvrnuo se na Aneli:

- Što se tiče Aneli, ovde govorimo o dvoje ljudi koji su potpuno izgubili sve i niti imaju prave drugove oko sebe. Aneli ima lažne drugove oko sebe, tu prvenstveno mislim na Anđela Rankovića. Smatram da je lažan drug, da je on to svesno koristio. Njegova nominacija je katastrofalna. Čovek koji ne sme ništa da kaže ni Asminu. Žao mi je što ljudi imaju pogrešno mišljenje o meni i misle da mi se ti sviđaš. Ja bih voleo da me neko stvarno upozna. Slažem se s ljudima koji su rekli da je Aneli pokazala svoje drugo lice i neću reći pravo lice. To je normalno, jer je preko puta nje neko ko je izazvao sve to u njoj. Aneli je u celoj ovoj situaciji, uprkos svemu, ispala mnogo ispravnija. Posle svega ovoga, njeni potezi i ono što je zastupala ova tri meseca bili su, bar po onome što sam ja video, mnogo iskreniji. Ostavljam Aneli - rekao je Ivan.

Autor: N.Panić