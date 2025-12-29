AKTUELNO

Zadruga

U vezi smo: Milosava rešila da prekine ćutnju i priznala šta oseća prema Joci, pa otkrila da zli ljudi žele da ih razdvoje! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok preokret!

Milosava Pravilović bila je i poslednja sagovornica voditelja Darka Tanasijevića i tom prilikom govorila je o svom odnosu sa Jovanom Rajićem.

- Kakav je tvoj odnos sa Jocom? - upitao je Darko.

pročitajte još

IMALI SU SUKOB ZBOG MAJE: Dača otkrio da mu je Asmin priznao da se posvađao sa Stanijom jer je hteo da vidi slike od Marinkovićke (VIDEO)

- Mi smo baš dobri, jedno prema drugom imamo veliko poštovanje i baš se dobro slažemo. Pokušali smo da se udaljimo, ali ništa sad smo još bliži - rekla je Milosava.

Foto: TV Pink Printscreen

- Je l' veruješ u priče ukućana da on tebe iskorišćava zarad pranja garderobe? - upitao je Darko.

pročitajte još

Kako si namazana, čistiš sebi put: Uroš nikad brže provalio Anelinu taktiku, ona počela da spaja Maju i Đukića! (VIDEO)

- Ne, verujem njemu. Mi smo se malo sporečkali i on je otišao iz kreveta, ali se vratio. Ima nešto, ali gledamo da ne odemo što dalje. Dogovorili smo se tako, ali ispada kao da smo mi u tajnoj vezi. On je jedan od posebnih muškaraca, uopšte nije taj lik da te pravi ljubomornom - rekla je Milosava.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako ti se čine Luka i Anita? - upitao je Darko.

pročitajte još

Sve sam svima dala, a izvređali me kao konja: Sofija sprema hladnu osvetu svim cimerima koji su je gazili mesecima unazad! (VIDEO)

- Mislim da će to uspeti, jako lepo funkcionišu. Ovde su ljudi ljubomorni, uradili bi sve da udalje njih dvoje kao i mene i Jocu. On i ja smo zajedno već tri meseca i ne razdvajamo se, napolju ćemo biti sigurno dobri prijatelji. On se meni mnogo sviđa, zreliji je mnogo od svojih godina. Mi smo u vezi i to je to - rekla je Milosava.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Da smo ostali još petnaest dana u izolaciji... Alibaba priznao da ne bi uspeo da odoli Aneli, jedva se suzdržao i povukao kočnicu! (VIDEO)

Domaći

Mina Vrbaški želi test za trudnoću: Priznanjem sve ostavila bez teksta, pa otkrila da utorkom ima želju da poljubi Terzu! (VIDEO)

Zadruga

DEMANTOVALA SESTRU: Aneli priznala da Neriova ćerka nije zaostala u razvoju, Hana urnisala Situ! (VIDEO)

Zadruga

Bude mi žao, ali shvatim da glumi žrtvu: Hana otkrila da li će Nerio i Aneli spustiti loptu, pa priznala da se plaši Alibabe! (VIDEO)

Zadruga

Ispali su smradovi: Bebica po prvi put priznao da je na Đukićevoj strani, pa osuo rafal uvreda po Luki i Aniti! (VIDEO)

Domaći

Sve je jasno kao dan! Teodoru stigla karma: Maja i Filip podgrejali sumnje da gaje emocije jedno prema drugom, nisu uspeli da zataškaju sve (VIDEO)