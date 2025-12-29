U vezi smo: Milosava rešila da prekine ćutnju i priznala šta oseća prema Joci, pa otkrila da zli ljudi žele da ih razdvoje! (VIDEO)

Šok preokret!

Milosava Pravilović bila je i poslednja sagovornica voditelja Darka Tanasijevića i tom prilikom govorila je o svom odnosu sa Jovanom Rajićem.

- Kakav je tvoj odnos sa Jocom? - upitao je Darko.

- Mi smo baš dobri, jedno prema drugom imamo veliko poštovanje i baš se dobro slažemo. Pokušali smo da se udaljimo, ali ništa sad smo još bliži - rekla je Milosava.

- Je l' veruješ u priče ukućana da on tebe iskorišćava zarad pranja garderobe? - upitao je Darko.

- Ne, verujem njemu. Mi smo se malo sporečkali i on je otišao iz kreveta, ali se vratio. Ima nešto, ali gledamo da ne odemo što dalje. Dogovorili smo se tako, ali ispada kao da smo mi u tajnoj vezi. On je jedan od posebnih muškaraca, uopšte nije taj lik da te pravi ljubomornom - rekla je Milosava.

- Kako ti se čine Luka i Anita? - upitao je Darko.

- Mislim da će to uspeti, jako lepo funkcionišu. Ovde su ljudi ljubomorni, uradili bi sve da udalje njih dvoje kao i mene i Jocu. On i ja smo zajedno već tri meseca i ne razdvajamo se, napolju ćemo biti sigurno dobri prijatelji. On se meni mnogo sviđa, zreliji je mnogo od svojih godina. Mi smo u vezi i to je to - rekla je Milosava.

Autor: N.Panić