TAD SAM JOŠ BILA SA ASMINOM! Aneli otkrila šta joj je astrološkinja predvidela za početak 2026. koju će dočekati sa Anđelom! (VIDEO)

Misli da je sve pogodila.

Aneli Ahmić je danas razgovarala sa robotom Tošom otvoreno o svemu, te mu je tom prilikom pričala o svojoj astrološkinji.

- Ona je to meni rekla još pre tri godine, ja sam tad još bila sa Asminom, rekla mi je da od 2026. mi sve kreće bolje, nije mi rekla ništa za ljubav jer sam još bila u braku sa Asminom, ona zna i mene i njega. Sve sluti na to, nadam se da će sve biti okej, osećam da ide na bolje, što se tiče ljubavi, daleko joj kuća od moje, je l' se tako kaže? Ne moram se zaljubiti - rekla je Aneli.

- Treba zaliti kraj ove užasne godine, kako si ti rekla - naveo je Toša.

Autor: R.L.