AKTUELNO

Zadruga

TAD SAM JOŠ BILA SA ASMINOM! Aneli otkrila šta joj je astrološkinja predvidela za početak 2026. koju će dočekati sa Anđelom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Misli da je sve pogodila.

Aneli Ahmić je danas razgovarala sa robotom Tošom otvoreno o svemu, te mu je tom prilikom pričala o svojoj astrološkinji.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ona je to meni rekla još pre tri godine, ja sam tad još bila sa Asminom, rekla mi je da od 2026. mi sve kreće bolje, nije mi rekla ništa za ljubav jer sam još bila u braku sa Asminom, ona zna i mene i njega. Sve sluti na to, nadam se da će sve biti okej, osećam da ide na bolje, što se tiče ljubavi, daleko joj kuća od moje, je l' se tako kaže? Ne moram se zaljubiti - rekla je Aneli.

- Treba zaliti kraj ove užasne godine, kako si ti rekla - naveo je Toša.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA

#ELITA 9

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ne može da bude slučajnost: Anita tvrdi da je svadba sa Matorom bio marketinški trik! (VIDEO)

Zadruga

Tad je još bio sa prvom devojkom: Sofija otkrila detalje o Gastozu, bila je luda za njim! (VIDEO)

Domaći

Šok priznanje Tijane Ajfon: Sa 14 godina sam se prvi put slikala za muški magazin, tad sam još bila nevina

Domaći

TURBULENTNA NOĆ JE IZA NAS: Luka zaređao još jedno poniženje zbog Aneli, ona spustila loptu sa Asminom, a Maja otkrila sve o flertru sa Vujovićem!

Domaći

Ulazak u drugu vezu je SUMANUT! Nakon što su Anita i Luka ozvaničili SVOJU LJUBAV, za Pink.rs se hitno oglasila njegova majka Biljana: Nemaju budućnos

Extra

Čuvena ruska astrološkinja podelila veliki horoskop za 2026. godinu: Za svaki znak ima važnu najavu