Uništićeš jednu baku, žena će da umre zbog tebe! Asmin pokušao da otrezni Jovana, Milosava ODMAH SKOČILA! (VIDEO)

Pokušava da mu otvori oči.

Asmin Durdžić dao je mali budžet Jovanu Rajiću, te ga je urnisao komentarima.

- Jovo ti nisi normalan, došao si u rijaliti da uništiš jednu baku, ona zbog tebe ima pritisak 330, sa njom možeš manipulisati kako hoćeš. Treba da je poštuješ kao majku, po godinama i kao baku. Žena će da umre ovde zbog tebe. Treba da se povučeš iz tog odnosa, ako si se stvarno zaljubio, treba da precrtaš to, ona se stvarno zaljubila u tebe. Mislim da to ljudi napolju najsrašnije osuđuju, zamisli da tvoju majku tako neko zaj*bava. Ja sam se tako sa njom zaj*bavao, kad je počela da me hvata za j*ja ja sam prestao. Mislim da ti ta priča ne treba u životu - rekao je Asmin.

- Mi smo samo drugovi, ništa više, niko nije zaljubljen - rekla je Milosava.

Naredni mali budžet Asmin je dao i Nenadu Macanoviću Bebici.

- Ponižavaš svoje prijatelje, Dači si bacio pare kao kosku kučetu, ponižavaš sve, tvoje izvini ne znači ništa - rekao je Bebica.

