AKTUELNO

Zadruga

Uništićeš jednu baku, žena će da umre zbog tebe! Asmin pokušao da otrezni Jovana, Milosava ODMAH SKOČILA! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pokušava da mu otvori oči.

Asmin Durdžić dao je mali budžet Jovanu Rajiću, te ga je urnisao komentarima.

Foto: TV Pink Printscreen

- Jovo ti nisi normalan, došao si u rijaliti da uništiš jednu baku, ona zbog tebe ima pritisak 330, sa njom možeš manipulisati kako hoćeš. Treba da je poštuješ kao majku, po godinama i kao baku. Žena će da umre ovde zbog tebe. Treba da se povučeš iz tog odnosa, ako si se stvarno zaljubio, treba da precrtaš to, ona se stvarno zaljubila u tebe. Mislim da to ljudi napolju najsrašnije osuđuju, zamisli da tvoju majku tako neko zaj*bava. Ja sam se tako sa njom zaj*bavao, kad je počela da me hvata za j*ja ja sam prestao. Mislim da ti ta priča ne treba u životu - rekao je Asmin.

- Mi smo samo drugovi, ništa više, niko nije zaljubljen - rekla je Milosava.

Foto: TV Pink Printscreen

Naredni mali budžet Asmin je dao i Nenadu Macanoviću Bebici.

- Ponižavaš svoje prijatelje, Dači si bacio pare kao kosku kučetu, ponižavaš sve, tvoje izvini ne znači ništa - rekao je Bebica.

Autor: R.L.

#ELITA

#ELITA 9

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Vodiš rat koji si izgubio u startu: Lepi Mića dao Terzi do znanja da Milica ne može očima da ga gleda, već želi da mu se osveti i da ga unakazi! (VIDE

Zadruga

Radi je na foru: Ivan ubeđen da Đedović dobija Aneli u ratu jer je inteligentniji od nje, ona ostala bez teksta! (VIDEO)

Zadruga

Žestok udarac: Gledateljka sasula Ivanu gorku istinu u lice, ubeđena da je sam kriv što ga je žena prevarila! (VIDEO)

Domaći

MOGLA SI DA BUDEŠ MOME BRATU SNAJKA: Luka pokušao da izmami osmeh Aneli svojom podelom, usledila njena ŠOK reakcija, a tek da vidite Asminov postupak

Zadruga

Pokušava da ispravi svoje greške: Luka daje sve od sebe da se Aneli uvuče pod kožu, ona pokušava da glumi hladnoću! (VIDEO)

Zadruga

Nerio prvi put stao na stranu SVOJE TETKE ANELI! Suprotstavio se Luki, Vujović gori od besa! (VIDEO)