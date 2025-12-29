AKTUELNO

Zadruga

Znaš o meni sve, ispred tebe nemam tajni: Alibaba ogolio dušu o odnosu sa Kačavendom, pa demantovao navode da je bio intiman sa Miljanom Kulić (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bez dlake na jeziku!

Asmin Durdžić dao je veliki budžet Marku Janjuševiću Janjušu, te mu se obratio.

- Janjuše, uvek smo pričali o tvojoj ćerki, mojoj ćerki, svaki put kada sam te nazvao, ti si bio sa ćerkom. Najbolji si otac, nikada mi lošu reč nisi rekao, niti ja tebi, nikada nisam osetio s tvoje strane mržnju i ljubomoru. Vidim da si odgojen kao ja, zato te volim i poštujem - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Milena...Je*iga, nemam veliki, moram da ti dam srednji budžet. Ja sada nešto moram da priznam, ja sam se u tebe jutros zaljubio. Za tebe srednji budžet, mi smo i napolju bili dobri, kada smo bili u tržnom centru, pričali smo o svemu samo ne o rijalitiju. Nismo pravili nikakve planove, nikakve taktike, čuli smo se dnevno, upoznala si moju mamu, ona te jako gotivi. Ti si za mene žena koja ima više mu*a nego mnogo muškaraca. Ti znaš o meni bukvalno sve, nemam tajni ispred tebe - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Miljana Kulić, za tebe srednji budžet. Ti si neko ko je bio sa mnom uvek i kada sam bio u crvenom i kada sam bio pijan, prvi Dača nije bio, ti si bila sa mnom do jutra kada si znala da ću da napravim problem. S tobom sam često voleo da pričam i voleo sam s tobom da se šalim, vidim da te provociraju za neko dr*anje. Nije bilo nikakvo dr*anje, to sam rekao samo da bih te ponizio, molio sam te da ne provlačiš Noru, znaš da ništa nije bilo dobro u mom krevetu - rekao je Durdžić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Komentarisaću večeras tvoje odnose sa učesnicima, ja kada sam govorila da se sa svima njima igraš, oni su skakali na mene. Rekla sam da će taj čopor veoma brzo da se raspadne, isto su skakali na mene. Što se tiče dr*anja ku*ca, ja da sam to želela, ja bih ustala i rekla da sam to uradila. Mene ne možeš da poniziš, mogu samo samu sebe da ponizim postupkom nekim. Danima idu za mnom, provociraju me - rekla je Miljana.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Odabrao sam tebe: Alibaba priznao Aniti da bi sa njom bio u vezi! (VIDEO)

Zadruga

I kada ti je teško i kad si srećan, ja sam tu za tebe: Milan nagradio sebi drage ljude, pa ogolio dušu o prijateljstvu s Lukom (VIDEO)

Zadruga

Pravio sam pare koje on nikada nije završio, ali sam završio tamo gde on nikada neće: Luka ogolio dušu o odnosu sa ocem, pa progovorio o Anelinim ljub

Zadruga

Zamisli ti da ona kaže da je Arija zaostala?! Hana šokirana Sitinim rečima, otvorila dušu Dači o njihovom odnosu i ratu (VIDEO)

Domaći

ON JE MOJE NAJVEĆE RAZOČARANJE: Anitina drugarica osula drvlje i kamenje po Filipu Đukiću, pa istakla da je bio INTIMAN sa Majom Marinković! (VIDEO)

Domaći

I tebe boli ku*ac, pa gde gledaš?! Terza saterao Aneli u ćošak, ona progovorila o odnosu sa Lukom: To što on priča da je ocu i majci okrenuo leđa, to