Znaš o meni sve, ispred tebe nemam tajni: Alibaba ogolio dušu o odnosu sa Kačavendom, pa demantovao navode da je bio intiman sa Miljanom Kulić (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Asmin Durdžić dao je veliki budžet Marku Janjuševiću Janjušu, te mu se obratio.

- Janjuše, uvek smo pričali o tvojoj ćerki, mojoj ćerki, svaki put kada sam te nazvao, ti si bio sa ćerkom. Najbolji si otac, nikada mi lošu reč nisi rekao, niti ja tebi, nikada nisam osetio s tvoje strane mržnju i ljubomoru. Vidim da si odgojen kao ja, zato te volim i poštujem - rekao je Asmin.

- Milena...Je*iga, nemam veliki, moram da ti dam srednji budžet. Ja sada nešto moram da priznam, ja sam se u tebe jutros zaljubio. Za tebe srednji budžet, mi smo i napolju bili dobri, kada smo bili u tržnom centru, pričali smo o svemu samo ne o rijalitiju. Nismo pravili nikakve planove, nikakve taktike, čuli smo se dnevno, upoznala si moju mamu, ona te jako gotivi. Ti si za mene žena koja ima više mu*a nego mnogo muškaraca. Ti znaš o meni bukvalno sve, nemam tajni ispred tebe - rekao je Asmin.

- Miljana Kulić, za tebe srednji budžet. Ti si neko ko je bio sa mnom uvek i kada sam bio u crvenom i kada sam bio pijan, prvi Dača nije bio, ti si bila sa mnom do jutra kada si znala da ću da napravim problem. S tobom sam često voleo da pričam i voleo sam s tobom da se šalim, vidim da te provociraju za neko dr*anje. Nije bilo nikakvo dr*anje, to sam rekao samo da bih te ponizio, molio sam te da ne provlačiš Noru, znaš da ništa nije bilo dobro u mom krevetu - rekao je Durdžić.

- Komentarisaću večeras tvoje odnose sa učesnicima, ja kada sam govorila da se sa svima njima igraš, oni su skakali na mene. Rekla sam da će taj čopor veoma brzo da se raspadne, isto su skakali na mene. Što se tiče dr*anja ku*ca, ja da sam to želela, ja bih ustala i rekla da sam to uradila. Mene ne možeš da poniziš, mogu samo samu sebe da ponizim postupkom nekim. Danima idu za mnom, provociraju me - rekla je Miljana.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić