Brutalno poniženje Milosave Pravilović: Takmičari je ismevaju kao nikog, Joca priznao da bi samo za 100.000 bio s njom! (VIDEO)

Skandal!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', a voditelj Milan Milošević dao je reč Marku Janjuševiću Janjušu kako bi

Trese se Bela kuća: Bora i Anita u ratu do istebljenja! Santana uspeo da je brzinom svetlosti zalepi za dno: Tebi će dete da gleda... (VIDEO)

- Ovo da upali neki gledalac i da vidi sad Jocu s maramom na glavi, šta može da misli o njemu? Ovo nije z*jebancija, on je Milosavu emotivno razvalio. Tebe gledaju ćerke napolju, ovo je stvarno sramota - rekao je Janjuš.

- Vi ne znate ništa - rekla je Milosava.

- Milosava nije glupa, ali ona jeste lažov. Nju je možda sramota da prizna neke stvari. Moram da ti kažem da ako ti ćerka dođe i podrži te, mislim da ti ona ovo ne opravdava uopšte - rekao je Ivan.

Zaključavala je sama sebe jer se plašila: Alibaba i Nerio udruženim snagama raskrinkali odnos Site i Aneli, ona ponovo završila u suzama! (VIDEO)

- Ona zna da se ja sprdam - rekla je Milosava.

- Nema šanse da će te podržati, ali ti si namazana svim bojama - rekao je Ivan.

- Ja sam njemu rekla da nađe devojke i promeni krevet, ali on neće - rekla je Milosava.

Više ne može da ćuti i guta: Luka razvezao jezik o Aneli i njenom bludnom životu! Posle ovih reči nema nazad (VIDEO)

- Svako veče vas čujem kako pričate o k*rčevima i penziji, svako veče mu traži da mu vidi polni organ - rekla je Boginja.

- Joco za koliko para bi bio sa Milosavom? - upitao je Mića.

- Pa za pare bih bio, za 100.000 bih je j*bao - rekao je Joca, a svi su krenuli da se smeju.

- Sram vas bilo da je ovako ponižavate i svi nju krivite - rekao je Alibaba.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

