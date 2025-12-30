Brutalno poniženje Milosave Pravilović: Takmičari je ismevaju kao nikog, Joca priznao da bi samo za 100.000 bio s njom! (VIDEO)

Skandal!
U toku je emisija ''Pretres nedelje'', a voditelj Milan Milošević dao je reč Marku Janjuševiću Janjušu kako bi
- Ovo da upali neki gledalac i da vidi sad Jocu s maramom na glavi, šta može da misli o njemu? Ovo nije z*jebancija, on je Milosavu emotivno razvalio. Tebe gledaju ćerke napolju, ovo je stvarno sramota - rekao je Janjuš.
- Vi ne znate ništa - rekla je Milosava.
- Milosava nije glupa, ali ona jeste lažov. Nju je možda sramota da prizna neke stvari. Moram da ti kažem da ako ti ćerka dođe i podrži te, mislim da ti ona ovo ne opravdava uopšte - rekao je Ivan.
- Ona zna da se ja sprdam - rekla je Milosava.
- Nema šanse da će te podržati, ali ti si namazana svim bojama - rekao je Ivan.
- Ja sam njemu rekla da nađe devojke i promeni krevet, ali on neće - rekla je Milosava.
- Svako veče vas čujem kako pričate o k*rčevima i penziji, svako veče mu traži da mu vidi polni organ - rekla je Boginja.
- Joco za koliko para bi bio sa Milosavom? - upitao je Mića.
- Pa za pare bih bio, za 100.000 bih je j*bao - rekao je Joca, a svi su krenuli da se smeju.
- Sram vas bilo da je ovako ponižavate i svi nju krivite - rekao je Alibaba.
Autor: N.Panić