TRESE SE BELA KUĆA! Mina napravila kataklizmu u Eliti kad je ispričala Terzin san o Comari, Sofija ostala bez glasa! (VIDEO)

Haos zbog sna.

Nakon brutalne svađe sa Minom Vrbaški, Sofija Janićijević pitala je Milenu Kačavendu da prokomentariše to što je Mina pričala o Terzinim snovima o Milici Veličković.

- Ma pravite od muve magarca - rekla je Mina.

- Ti ideš po kući i pričaš kako pravim Milicu ljubomornom sa Sofijom - povikao je Terza.

- Šta tebe boli k*rac šta je Terza sanjao? Nije smešno kad ti to kažeš koja si bila sa njim - istakla je Milena.

- Ove ljude je pojeo rijaliti, svi razmišljate samo o rijalitiju - rekla je Miljana.

- Nikog više neću da slušam, svima sam rekao prošle godine ste se svi mešali. Moja devojka ima pravo jer se njoj mešaju u odnos - rekao je Terza.

- Ja sam pitao Minu zašto ima potrebu, sve i da je čula, Terzi kažem šta te boli k*rac, a Sofiji kažem šta te još više boli k*rac - naveo je Janjuš.

Autor: R.L.