Ne zna gde udara: Teodoru pogodile mamine reči, Bebica nije izdržao da ne izvede svoj zaključak (VIDEO)

Au!
Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Teodori Delić kako bi prokomentarisala novogodišnje čestitke od svojih najbližih.
- Rekla mi je da budem svoja i dostojanstvena. Očito je da nije za Nenada i dalje. Na kraju je pokidala. Hvala puno i volim vas najviše na svetu - rekla je Tedoora.
- Ceo klip mi je obeležilo da je rekla da Teodora nikad ne bi dokazivala nikome bilo šta. Meni ne mora ništa da kaže, ali to mi je zaparalo uši - rekao je Bebica.
- Tvoja mama je rekla da njega teraš, a da se vratiš Filipu - rekao je Asmin.
Autor: A.Anđić