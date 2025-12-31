AKTUELNO

Zadruga

Ne zna gde udara: Teodoru pogodile mamine reči, Bebica nije izdržao da ne izvede svoj zaključak (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Teodori Delić kako bi prokomentarisala novogodišnje čestitke od svojih najbližih.

- Rekla mi je da budem svoja i dostojanstvena. Očito je da nije za Nenada i dalje. Na kraju je pokidala. Hvala puno i volim vas najviše na svetu - rekla je Tedoora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ceo klip mi je obeležilo da je rekla da Teodora nikad ne bi dokazivala nikome bilo šta. Meni ne mora ništa da kaže, ali to mi je zaparalo uši - rekao je Bebica.

- Tvoja mama je rekla da njega teraš, a da se vratiš Filipu - rekao je Asmin.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

NE ZNA GDE UDARA! Bebica zahteva razgovor od Teodore, ona mu po ko zna koji put priredila HLADAN TUŠ! (VIDEO)

Zadruga

Ako ONA razvije čorbu... Asmin neprestano postavlja pitanja o Maji: Ovim dokazao da ne zna gde udara (VIDEO)

Zadruga

RAZBACAN SAM NA 100 STRANA: Luka ne zna gde udara, pokušava da okrene cimere protiv Asmina i Janjuša (VIDEO)

Zadruga

Ne zna gde udara: Aneli se zapetljala u laži u želji da odbrani Situ, Asmin priznao kada su poslednji put bili intimni (VIDEO)

Zadruga

OVO NEMA NIGDE! Sara više ne zna gde udara, priznala da joj se dopada NOVI MOMAK! Nerio žestoko potkačio Situ, pa čestitao Hani godišnjicu (VIDEO)

Zadruga

NE ZNA GDE UDARA! Gastoz saterao Ivana u ĆOŠAK ISTINE, on uzvratio udarcem na moral njegove sestre (VIDEO)