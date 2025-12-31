Spremna da ostane bez svih zbog ljubavi: Dragana svim silama želi da dokaže porodici da je srećna u vezi sa Matorom! (VIDEO)

Au!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Maji Marinković kako bi prokomentarisala novogodišnje čestitke od svojih najbližih.

- Imam najbolju mamu na svetu. Nisam očekivala čestitku. Sa tatom nisam baš u dobrim odnosima. Oni ne zameraju meni, ali se ne slažus a mojim i JOvaninim odnosom jer je ona žena. Nikoga ne trema da prihvati moj odnos. Mlađa sestra je to prihvatila, viđali smo se često. Sve ih volim. Ne mora niko da dolazi ovde. Nisam tužna i nisam nesrećna. Ja sam svesna da ne bih ovde opstala da nie bilo Jovane, nisam svađalica. Ja sam druigačija napolju. Nisma tužna i imam najbolju vezu- rekla je Dragana.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić