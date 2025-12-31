AKTUELNO

Zadruga

Spremna da ostane bez svih zbog ljubavi: Dragana svim silama želi da dokaže porodici da je srećna u vezi sa Matorom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Maji Marinković kako bi prokomentarisala novogodišnje čestitke od svojih najbližih.

pročitajte još

Dokazali da je se nisu odrekli! Majka se javno obratila Dragani Stojančević, suza suzu stiže (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

Jecaji odzvanjaju Belom kućom: Matora se guši u suzama zbog očeve čestitke, priznala da li je PUKLA TIKVA sa Erminom (VIDEO)

- Imam najbolju mamu na svetu. Nisam očekivala čestitku. Sa tatom nisam baš u dobrim odnosima. Oni ne zameraju meni, ali se ne slažus a mojim i JOvaninim odnosom jer je ona žena. Nikoga ne trema da prihvati moj odnos. Mlađa sestra je to prihvatila, viđali smo se često. Sve ih volim. Ne mora niko da dolazi ovde. Nisam tužna i nisam nesrećna. Ja sam svesna da ne bih ovde opstala da nie bilo Jovane, nisam svađalica. Ja sam druigačija napolju. Nisma tužna i imam najbolju vezu- rekla je Dragana.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ima pakleni plan: Dača spreman da se žrtvuje, svim silama želi da Alibaba ostane sa Aneli u izolaciji! (VIDEO)

Zadruga

Munja ne shvata da je postao otac!? Doneo odluku da bez deteta i Stefani odlazi u Cirih, ona priznala da je on razlog svih svađa sa Matorom! (VIDEO)

Zadruga

Ja sam srećna: Anita pokušava da se uzdigne sa dna na kom se našla zbog Filipa (VIDEO)

Zadruga

Stigla je instant karma: Teodora svim silama pokušala da ukanali Bebicu, pa od Filipa popila šut-kartu (VIDEO)

Zadruga

U vezi smo, plašim se čestitki: Dragana obelodanila vezu sa Matorom, pa priznala šta očekuje od proslave rođendana (VIDEO)

Zadruga

Umislila da je iznad svih: Teodora se zbog Bebičine podrške osilila, pa pokušala da isponižava Ivana Marinkovića (VIDEO)