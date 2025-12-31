AKTUELNO

Zadruga

OVO SU SVI ČEKALI! Evo da li Terzina porodica podržava njega i Sofiju, Milica Veličković mu poslala poruku (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Hit!

U toku su novogodišnje posete porodica u Eliti. Porodica Bora Terzića je upravo ušla u Elitu.

Foto: TV Pink Printscreen

Njemu su stigli brat Miloš, bratanac i Danijel Dujković Munjez, a Terza mu je poleteo u zagrljaj.

- Sve je super kod kuće, nemaš brige - rekoa je Miloš.

- Gde je moj mali - rekao je Terza dok je grlio bratanca.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ovo nisam pričao, Milica je mi je rekla da ne razmišljaš o detetu, uvek ćeš imati pravo da ga vidiš, da se ne kuneš u dete, i to je najvažnije. Ono što radiš ovde, radiš za sebe, zamolila te je da se ne kuneš u dete - rekao je Munjez i dao Barbarine slike Terzi.

Foto: TV Pink Printscreen

Njima je prišla Sofija da se pozdravi sa njima, i Terza nije krio sreću jer je dobio podršku.

- Dobar si, nemoj da praviš gluposti, sve je super i pamet u glavu, polako, ima vremena za sve - rekao je Miloš.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Pokazao si da je samokontrola najbolji ključ: Iliji Pečenici se obratila porodica jakim savetima, a onda se oglasila i Ana Korać, evo šta mu je poruči

Domaći

EVO DA LI ŽALI ZA 43 KVADRATA: Aneli otkrila da li joj nedostaje Luka i njihov zajednički život (VIDEO)

Zadruga

ZBOG OVE ANKETE SVI POKUŠALI DA SE OPRAVDAJU: Aneli tvrdi da su za sve zaslužni Luka i Asmin (VIDEO)

Domaći

Sirotišta su svakako puna: Oglasila se Milica Veličković i poslala brutalnu poruku, pa žestoko potkačila Terzu!

Zadruga

Upalili šestoro očiju! Anita i Luka otišli u izvidnicu, zanima ih da li su Alibaba i Aneli završili zajedno (VIDEO)

Zadruga

Ovo su svi čekali da čuju: Sofija obelodanila istinu o Anđelu i Milici Veličković, Terza menja boje kao semafor! (VIDEO)