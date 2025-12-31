OVO SU SVI ČEKALI! Evo da li Terzina porodica podržava njega i Sofiju, Milica Veličković mu poslala poruku (VIDEO)

Hit!

U toku su novogodišnje posete porodica u Eliti. Porodica Bora Terzića je upravo ušla u Elitu.

Njemu su stigli brat Miloš, bratanac i Danijel Dujković Munjez, a Terza mu je poleteo u zagrljaj.

- Sve je super kod kuće, nemaš brige - rekoa je Miloš.

- Gde je moj mali - rekao je Terza dok je grlio bratanca.

- Ovo nisam pričao, Milica je mi je rekla da ne razmišljaš o detetu, uvek ćeš imati pravo da ga vidiš, da se ne kuneš u dete, i to je najvažnije. Ono što radiš ovde, radiš za sebe, zamolila te je da se ne kuneš u dete - rekao je Munjez i dao Barbarine slike Terzi.

Njima je prišla Sofija da se pozdravi sa njima, i Terza nije krio sreću jer je dobio podršku.

- Dobar si, nemoj da praviš gluposti, sve je super i pamet u glavu, polako, ima vremena za sve - rekao je Miloš.

Autor: N.B.