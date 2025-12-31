Ja ću ga se odreći... Jovan Rajić dobio žestok prekor od porodice zbog veze sa Milosavom, pa napravio potpuni preokret u životu (VIDEO)

Šok!

Došao je trenutak koji su učesnici ''Elite 9'' i gledaoci s nestrpljenjem čekali. Njihovi najmiljiji danas ulaze u Belu kuću, kako bi im pred Novu godinu poželeli želje, ali i sa njima porazgovarali o dosadašnjem učešću i sumirali utiske.

Naredni koji je ugledao svoju podršku bio je Jovan Rajić, koji je odmah porazgovarao sa njima o Milosavi pravilović.

- Ja sam očekivala Boginju za snajku, ali on se uljuškao. Ima da jede i da pije. Ja ću ga se odreći ako je to istina - rekla je Jovanova sestra.

- Bićemo dobri, javljaćemo se jedno drugom ali ćemo se udaljiti. Nemam gde drugo da spavam sad. Meni je druženje lepo, ali... - rekao je Jovan.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić