Zadruga

Noć pomirenja: Kačavenda prišla Aneli i čestitala joj Novu godinu, pao i poljubac! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Preokret!

Milena Kačavenda priznala je da je slučajno prišla Aneli Ahmić misleći da je Iva Stupar i htela je da je isproziva, ali je onda krenula da se smeje i čestitala joj Novu godinu.

- Ja sam mislila da je Iva i htela sam da kažem: ''K*ravelo''. Srećna ti Nova godina i da si živa i zdrava, kad je već htelo ovako - rekla je Kačavenda.

Foto: TV Pink Printscreen

- Hvala ti puno, takođe - nasmejala se Aneli.

- Zamisli da sam ti slučajno rekla: ''K*ravelo'' - umirala je Kačavenda.



Autor: N.Panić

