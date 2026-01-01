ČUVAJ SE LJUDI KOJI... Maji majka skrenula pažnju od kakvih ljudi da se skloni, Marinkovićeva sklopila PRIMIRJE u prazničnom duhu sa Anđelom Đuričić! (VIDEO)

Šok!

Voditelj Darko Tanasijević ušetao je u Belu kuću, kako bi učesnicima Elite podelio polio čestitke podrške. On je otkrio da će mu u tome pomoći Anđela Đuričić.

Prva koja je dobila čestitke i poklone od najdražih bila je Maja Marinković koja se srdačno izljubila sa Anđelom, te je tim gestom ostavila sukob koje su imale daleko iza sebe.

- Princezo tatina, srećna Nova. Da mi uvek sijaš kao najlepša zvezda. Puno te vole tvoj Taki i Leo - pročitala je Maja.

- Srećna Nova godina, Marija. Želim ti da te prate zdravlja, mir i osmeh koji ti najbolje stoji. Čuvaj se ljudi koji traže pažnju, a nemaju dobre namere. Volim te i uz tebe sam - glasila je čestitka Majine mame.

- Draga Majo, ponosna sam na tebe. Veoma mi se dopada tvoje ovogodišnje učešće. Veliki pozdrav i voli te tvoja drugarica Cipka - glasila je čestitka.

- Anđela, kako ti se čini Majino učešće? - upitao je voditelj.

- Deluje mi kao okej. Što se tiče njenoj trenutnog odnosa sa Filipom, mislim da se on tu pita. Međutim, on ide od jedne do druge, samo nije bio sa Zoricom i Kačavendom ovde, pa ćemo videti šta će biti - kazala je Anđela.

Maja je potom videla kakve poklone je dobila od dragih ljudi.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.