Šok!
Voditelj Darko Tanasijević ušetao je u Belu kuću, kako bi učesnicima Elite podelio polio čestitke podrške. On je otkrio da će mu u tome pomoći Anđela Đuričić.
Prva koja je dobila čestitke i poklone od najdražih bila je Maja Marinković koja se srdačno izljubila sa Anđelom, te je tim gestom ostavila sukob koje su imale daleko iza sebe.
- Princezo tatina, srećna Nova. Da mi uvek sijaš kao najlepša zvezda. Puno te vole tvoj Taki i Leo - pročitala je Maja.
- Srećna Nova godina, Marija. Želim ti da te prate zdravlja, mir i osmeh koji ti najbolje stoji. Čuvaj se ljudi koji traže pažnju, a nemaju dobre namere. Volim te i uz tebe sam - glasila je čestitka Majine mame.
- Draga Majo, ponosna sam na tebe. Veoma mi se dopada tvoje ovogodišnje učešće. Veliki pozdrav i voli te tvoja drugarica Cipka - glasila je čestitka.
- Anđela, kako ti se čini Majino učešće? - upitao je voditelj.
- Deluje mi kao okej. Što se tiče njenoj trenutnog odnosa sa Filipom, mislim da se on tu pita. Međutim, on ide od jedne do druge, samo nije bio sa Zoricom i Kačavendom ovde, pa ćemo videti šta će biti - kazala je Anđela.
Maja je potom videla kakve poklone je dobila od dragih ljudi.
Detaljnije u nastavku ovog teksta.
Autor: S.Z.