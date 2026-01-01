BELA HALJINA JOJ DOBRO STOJI: Asmin Durdžić pohvalio Anđelu Đuričić, pa čuo šta mu žele dragi ljudi za Novu godinu! (VIDEO)

Dao svoj sud!

Naredni koji je pročitao ćestitke od svoje porodice bio je Asmin Durdžić. Voditelj Darko Tanasijević mu je dao one koje su stigle od njegovih najdražih, te je usled toga on prokomentarisao izgled Anđele Đuričić.

- Kako ti se čini Anđela? Da li se sada po prvi put srećete? - upitao je Darko.

- Da. Mogu da kažem da joj bela haljina dobro stoji - rekao je Asmin.

- Želim ti godinu punu mira i uspeha. Nastavi da veruješ u sebe. Podrška je tu. Pozdravi nam bivše zetove Janjuša i Luku. Sve najlepše ti želimo, da uvek budeš dobro - glasila je čestitka od Asminove podrške.

- Druže moj, sve i svašta smo zajedno prošli. Ne savijaj glavu, nemaš pred kim. Ne sažaljevaj se, jer ni tebe ne sažaljevaju. Glavu gore - glasila je čestitke Nene opozicije.

- Ja sam iskreno očekivao da ću danas ovde Staniju da ugledam, ali dobro - kazao je Asmin.

Autor: S.Z.