NEMAŠ SVOJ STAV: Janjuš dokazao da je uz Kačavendu! Nazvao Zoricu Marković prevrtljivom, pa joj sasuo sve u lice! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Dao svoj sud!

Učesnici Elite danas biraju osobu koja stalno izvrće istinu. Prvi je svoj stav iskazao Asmin Durdžić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Zorica. Jedno meni kaže, dok ustane ima drugu verziju priče. Na drugom mestu je Maja, a na trećem je Luka - rekao je Asmin.

- Zorica je na prvom mestu. Ona je sebe stavila na takvo mesto, da ljudi koji su mlađi od nje i manje prošli od nje, mogu da je komentarišu. Jedno priča jednoj osobi, drugo drugoj. Nemaš svoj stav. Nisam očekivao od tebe da ne govoriš svoje mišljenje. Luka je na drugom mestu. Aneli ću staviti na treće mesto - kazao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

