Ni sa kim nemam odnos kao sa njom: Filip priznao šta ga koči da uđe u vezu sa Majom, otkrio šta oseća prema njoj! (VIDEO)

Iskreno!

Danilo Dača Virijević pokušavao je da sazna šta to koči Maju Marinković i Filipa Đukića da uđu u vezu, pogotovo nakon što su

- Lepo reci da li ti se ona sviđa - rekao je Dača.

- Maja je top p*čka, ali mi ne možemo da budemo u vezi - govorio je Filip.

- On mene dregradira - rekla je Maja.

- Mi nismo u vezi, mi se privlačimo - govorio je Đukić.

- Da li možeš da uporediš vaš odnos sa nekom drugom devojkom? - pitao je Dača.

- Sa kim imam odnos sa njom? Ni sa kim, kao da je to već nisam rekao. Ja sam rekao da mi to nešto imamo podsvesno, ali da ne znamo šta je to. Mi se privlačimo - govorio je Filip.

- Ti bi ušao u vezu sa njom da znaš da je normalna - rekao je Dača.

- Pa zamisli utorak - dodala je Maja.

- Majka ti je rekla da ne piješ više - rekao je Dača.

Autor: A. Nikolić