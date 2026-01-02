AKTUELNO

Zadruga

Ni sa kim nemam odnos kao sa njom: Filip priznao šta ga koči da uđe u vezu sa Majom, otkrio šta oseća prema njoj! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Iskreno!

Danilo Dača Virijević pokušavao je da sazna šta to koči Maju Marinković i Filipa Đukića da uđu u vezu, pogotovo nakon što su

- Lepo reci da li ti se ona sviđa - rekao je Dača.

- Maja je top p*čka, ali mi ne možemo da budemo u vezi - govorio je Filip.

- On mene dregradira - rekla je Maja.

pročitajte još

Nije bio utorak nego Nova godina: Maja se naoštrila na rat sa celom kućom, traži opravdanje za vrelu akciju sa Đukićem! (VIDEO)

- Mi nismo u vezi, mi se privlačimo - govorio je Đukić.

- Da li možeš da uporediš vaš odnos sa nekom drugom devojkom? - pitao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sa kim imam odnos sa njom? Ni sa kim, kao da je to već nisam rekao. Ja sam rekao da mi to nešto imamo podsvesno, ali da ne znamo šta je to. Mi se privlačimo - govorio je Filip.

- Ti bi ušao u vezu sa njom da znaš da je normalna - rekao je Dača.

pročitajte još

Napravio si mi pakao: Maja ne dolazi sebi posle vrele noći sa Filipom, on jedva čeka da je gaze za stolom! (VIDEO)

- Pa zamisli utorak - dodala je Maja.

- Majka ti je rekla da ne piješ više - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Imam blokadu: Dušica priznala šta je koči da uđe u vezu sa Viktorom! (VIDEO)

Zadruga

Totalno mu pomutila razum: Alibaba otkrio da Đukić uopšte ne otkida na Teodoru, pa priznao da ga kopka što njoj ne može da uđe u mozak! (VIDEO)

Zadruga

OVO MU JE NAJVEĆA GREŠKA! Filip priznao da mu je odnos sa Anitom došao glave, a onda je Miljana otkrila šta je koči ove sezone (VIDEO)

Zadruga

Peja otvorio dušu o osećanjima prema Eni: Konačno priznao šta ga koči da bude sa njom, ona šokirala odlukom! (VIDEO)

Zadruga

Legli smo i bio je pijan: Boginja priznala šta je koči da uđe u vezu sa Filipom Đukićem! (VIDEO)

Domaći

Napravio sam od nje superfinalistkinju: Rajačić za Pink.rs priznao da ga je narod osudio zbog afere sa Jelenom, pa otkrio da li je njegova porodica po