Kuju se ozbiljni planovi: Maja spremna da odreši kesu i Urošu plati kaznu samo da bi otišao s njom u Odabrane (VIDEO)

Šou!
Maja Marinković proćaskala je s Urošem Stanićem o odnosu s Filipom Đukićem, te mu je tom prilikom obećala da će mu platiti kaznu ukoliko ode s njom u Odabrane.
- Šta ste na kraju odlučili? - upitao je Uroš.
- Isto - rekla je Maja.
- Je l' ćeš mi platiti kaznu ako odem u Odabrane? - upitao je Uroš.
- Hoću ako je nedeljni, a mesečni ne - rekla je Maja.
- Zorice, koliko je kazna kad odeš u Odabrane? - upitao je Uroš.
- Nedeljni - odgovorila je Zorica.
- Hoćeš da mi platiš kaznu Majo? - upitao je Uroš.
- Nedeljni hoću - odgovorila je Maja.
- Idemo posle emisije - rekao je Uroš.
Autor: N.Panić