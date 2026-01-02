Kuju se ozbiljni planovi: Maja spremna da odreši kesu i Urošu plati kaznu samo da bi otišao s njom u Odabrane (VIDEO)

AKTUELNO

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Maja Marinković proćaskala je s Urošem Stanićem o odnosu s Filipom Đukićem, te mu je tom prilikom obećala da će mu platiti kaznu ukoliko ode s njom u Odabrane.

- Šta ste na kraju odlučili? - upitao je Uroš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Isto - rekla je Maja.

- Je l' ćeš mi platiti kaznu ako odem u Odabrane? - upitao je Uroš.

- Hoću ako je nedeljni, a mesečni ne - rekla je Maja.

- Zorice, koliko je kazna kad odeš u Odabrane? - upitao je Uroš.

- Nedeljni - odgovorila je Zorica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Hoćeš da mi platiš kaznu Majo? - upitao je Uroš.

- Nedeljni hoću - odgovorila je Maja.

- Idemo posle emisije - rekao je Uroš.

Autor: N.Panić

