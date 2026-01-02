Sramotno ponašanje Anite i Luke: Umislili da su zvezde, pa se na gala žurki pojavili u pidžami i bademantilu! (VIDEO)

Skandal!

Anita Stanojlović i Luka Vujović poslednjih dana se često ponašaju kao zvezde jer su po svemu sudeći jedna od glavnih tema u Beloj kući, ali to ne znači da imaju pravo na nepoštovanje.

Ipak, čini se da su sad prevršili svaki korak i na gala žurki koju je organizovao Veliki šef pojavili su se u pidžamama i bademantilima. Zasigurno je da ovim ne poštuju prvenstveno pevače, ali ni svoje cimere koji su gala sređeni kako i dolikuje ovakvoj proslavi.

Detaljnije pogledajte klikom OVDE.

Autor: N.Panić