Sramotno ponašanje Anite i Luke: Umislili da su zvezde, pa se na gala žurki pojavili u pidžami i bademantilu! (VIDEO)

Skandal!
Anita Stanojlović i Luka Vujović poslednjih dana se često ponašaju kao zvezde jer su po svemu sudeći jedna od glavnih tema u Beloj kući, ali to ne znači da imaju pravo na nepoštovanje.
Ipak, čini se da su sad prevršili svaki korak i na gala žurki koju je organizovao Veliki šef pojavili su se u pidžamama i bademantilima. Zasigurno je da ovim ne poštuju prvenstveno pevače, ali ni svoje cimere koji su gala sređeni kako i dolikuje ovakvoj proslavi.
Autor: N.Panić