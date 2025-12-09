Totalno se pogubio u lažima: Luka skroz izgubio kompas, Terza ga odrukao i otkrio kakve namere ima prema Aneli! (VIDEO)

Skandal!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević dao je reč Luki Vujoviću kako bi progovorio o haosu s Aneli Ahmić koji se dogodio u subotu u hotelu.

- Anđelo kad je ulazio, nešto sam ga zezao za Miljanu i to je to bilo. Ja sam ušao u hotel i video da se ona njemu smeje i nisam pravio haos, ali ona je pitala mene: ''Šta je, šta je'', a posle mi se smejala u facu što me iznerviralo - rekao je Luka.

- Nakon sat vremena sam došla u hotel i on mi kaže: ''Ajde, nećemo da se svađamo'' - rekla je Aneli.

- Znači tebi je to normalno? - upitao je Milan.

- Pa šta da uradim? Ona meni da je rekla: ''Nije ništa bilo'', ali se ona meni nasmejala onako podmuklo. Nije bila svađa dok Anđelo nije ušao, ali ona kad je on otišao ona se nasmejala i rekla mi: ''E paćeniku jedan'' - rekao je Luka.

- Otišao je u ženskom bademantilu s maskicom na glavi kod Mine i Anite, pa se vraća u hotel i meni pravi scenu - rekla je Aneli.

- Kada sam legao i ona me prozivala, ja sam pukao. Kofer nije bio zatvoren i kad sam uhvatio ručku i podigao, pala je šminka na pod. Ona se svađala sve vreme, a ja sam smirivao situaciju - rekao je Luka.

- Meni uopšte nije bilo smešno, a ni tebi i to možeš sad da predstavljaš ljudima - rekla je Aneli.

- Aneli je rekla da ti tri dana praviš od nje u hotelu - rekao je Milan.

- Meni je rekao: ''Palačinka se okreće, ona će doći kod mene na dva dana da je k*ram''. Rekao je da si bolesnica, da će se sad sprdati sa ribama kao Đukić - rekao je Terza.

- Terza laže kao pas - rekao je Luka.

- Nemoj da mi se obraćaš više - rekao je Terza.

- Ti mene stalno teraš od Aneli - rekao je Luka.

- Pa normalno, nije normalno da budeš s njom - rekao je Terza.

Autor: N.Panić